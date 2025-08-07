Volaris aumenta 3% tráfico en julio y suma 7 meses al alza

Volaris, la aerolínea que atiende a un mayor número de viajeros en México, dijo que su tráfico de pasajeros aumentó 3% en julio frente al mismo periodo del año pasado, con dos millones 764,000 personas atendidas.

La aerolínea anotó su avance siete consecutivo en el tráfico de pasajeros y al mismo tiempo anotó su segundo desempeño más débil en este lapso.

"El tercer trimestre está desarrollándose conforme a nuestras expectativas y vamos en camino de cumplir con nuestra guía trimestral", dijo Enrique Beltranena, el director general de Volaris, en un comunicado. "En julio, nuestra red doméstica registró un sólido factor de ocupación, lo que refleja una demanda estable en todo México".

El tráfico de viajeros nacionales de la empresa subió 2.9% en el periodo, en tanto que el de internacionales lideró con un crecimiento de 3.3 por ciento. El factor de ocupación de la compañía fue de 84.9%, su mayor nivel en cinco meses.

En el acumulado del año, el tráfico de Volaris subió 6.1% frente al periodo de enero a julio de 2024.