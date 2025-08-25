GAP ejecuta inversión de 9,200 mdp en aeropuerto de Vallarta

Puerto Vallarta, Jal. La confianza del Grupo Aeroportuario de Pacífico (GAP) por el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta se refleja en la inversión de 9,200 millones de pesos para la construcción de su segunda terminal de pasajeros, que estará lista para entrar en operaciones en el segundo semestre del 2027 (actualmente tiene un avance físico del 54%).

“En la disyuntiva de qué es primero: el huevo o la gallina. GAP pone el huevo y con la inversión va a generar todo un panorama de crecimiento en la región, asegurando inversiones para nuevos hoteles. La apuesta es fuerte. Creemos en el destino y en que tiene el potencial para el crecimiento esperado con el gobierno como aliado”, dijo el director de la terminal, Omar Torres.

Durante un recorrido por la obra, en la que se trabaja para contar con la certificación LEED Oro (que representa un grado alto de sostenibilidad), el directivo refirió que en la nueva terminal habrá ocho nuevas posiciones de contacto y cuatro remotas, por lo que al final de los trabajos habrá 19 posiciones de contacto y 13 remotas en las que podrán operar vuelos nacionales e internacionales. Lo anterior implicará tener una superficie total de 119,114 metros cuadrados en beneficio de una mejor experiencia de viaje para los usuarios con una capacidad para agregar seis millones de pasajeros.

Actualmente, en el aeropuerto operan 18 aerolíneas, entre ellas Mexicana de Aviación, con 52 rutas en temporada alta (14 nacionales, 22 que conectan con Estados Unidos y 16 con Canadá), lo que implicó que entre enero y julio pasados hayan atendido a 4.3 millones de pasajeros (el año pasado fueron 6.2 millones de pasajeros).

“Con la nueva terminal vamos a poder duplicar la cantidad de pasajeros atendidos y dar un nuevo impulso al desarrollo económico de la región”, dijo el director del aeropuerto.

En noviembre iniciará operaciones la aerolínea de bajo costo canadiense Porter, con tres rutas, y el próximo año Southwest. Entre las novedades que tendrá el nuevo edificio terminal está que para antes de entrar los usuarios pasarán por una área verde que permitirá vivir “el inicio de una nueva experiencia de viaje” que dará identidad.