Universidad de Guadalajara creará Consejo Consultivo Empresarial

Guadalajara, Jal. Para conocer cuáles son las necesidades de talento que tiene el sector productivo y ayudar a los estudiantes a vincularse de mejor manera con el mercado laboral, la Universidad de Guadalajara (UdeG) instalará un Consejo Consultivo Empresarial en el que habrá representantes de todos los organismos empresariales así como del gobierno estatal, anunció la rectora general electa, Karla Planter.

"Su objetivo es que nos ayuden a asesorar sobre cuáles son las grandes necesidades que tiene el sector productivo en las diferentes regiones y saber desde la universidad qué es lo que tenemos qué hacer para ir trabajando en conjunto", comentó.

Al asistir como invitada a la sesión mensual de afiliados de Comce, Karla Planter destacó que la necesidad de impulsar desde la educación básica las carreras STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), y propuso que la U de G pueda otorgar certificaciones específicas que permitan a las y los egresados demostrar las habilidades concretas que requiere cada sector industrial, sin necesidad de cursar programas extensos.

"La Universidad tiene la capacidad de certificar competencias que faciliten la inserción laboral inmediata", subrayó la rectora general electa al señalar que el Consejo Consultivo Empresarial jugará un papel clave en la identificación de dichas certificaciones.

"La idea es que este consejo ayude a la Universidad de Guadalajara a ir tomando el pulso y saber de primera mano, cuáles son las necesidades", enfatizó.

"Podemos crear nuevos programas de estudio, nuevas modalidades, nuevas formas; es decir, podemos tener preparatorias donde los alumnos puedan salir con un nivel técnico que se va a ofrecer en diferentes áreas de acuerdo a las necesidades de cada región; hay otros que se llaman técnicos universitarios que son quienes terminaron la prepa y entran al pre-grado pero no hacen cuatro años de carrera sino que hacen dos años porque no pueden o no quieren", explicó.

Karla Planter refirió que la Universidad de Guadalajara está en condiciones de diversificar no solo la oferta académica sino también sus modalidades de estudio.