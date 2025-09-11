Moviliza aeropuerto de Cancún 20.4 millones de pasajeros entre enero y agosto de este año

Cancún, QRoo.- El Aeropuerto Internacional de Cancún ha movilizado 20.4 millones de pasajeros entre enero y agosto de 2025, lo cual representa una diferencia a la baja de 3.7% respecto del mismo periodo del año pasado, según el reporte mensual que elabora Aeropuertos del Sureste (Asur).

En caso se mantener el ritmo, la terminal de Cancún podría estar cerca de cerrar el año con 30 millones de pasajeros, cifra alcanzada por primera vez en 2022 y repetida en 2024.

El tráfico de viajeros internacionales se mantienen como el principal motor de la actividad aérea en el Caribe mexicano, con 13.7 millones de pasajeros en los primeros ochos meses del año, mientras que el movimiento de connacionales se sitúa en 6.6 millones

Es decir, la actividad internacional duplica el movimiento de pasajeros nacionales.

Se espera que las rutas internacionales sigan incrementándose tras la confirmación de las visas para el mercado brasileño a partir de febrero de 2026, pues derivado de ello, la Secretaría de Turismo estatal ha anunciado el inicio de gestiones para recuperar los vuelos que se perdieron entre 2023 y 2024 desde país sudamericano.

Andrés Martínez Reynoso, titular del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, anunció que han iniciado gestiones para reunirse con los principales touroperadores sudamericanos en la Feria Internacional de Turismo de América Latina, con sede en Buenos Aires, Argentina, del 27 al 30 de septiembre, que reúne a más de 31,000 profesionales del turismo en 34,625 metros cuadrados de exposición.

Adelantó que por instrucciones de la gobernadora Mara Lezama, se asistirá a estos encuentros con el objetivo de recuperar la conectividad aérea perdida con Sudamérica y ello en algún momento se verá reflejado en los niveles de tráfico aéreo internacional no sólo para Cancún, sino para Tulum.