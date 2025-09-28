Sheinbaum promete repavimentar red carretera federal en Jalisco

Guadalajara, Jal. Como parte de la gira “La Transformación Avanza”, para rendir cuentas en torno a su primer año de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció este domingo en Jalisco que este mismo año iniciará la repavimentación de todas las carreteras federales en el estado, iniciando por la carretera número 80.

"Vamos a repavimentar todas las carreteras federales de Jalisco, quitar baches; vamos a empezar por la 80, ya le dije a Jesús Esteva que es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que empecemos este año. Paramos porque no se puede pavimentar bien durante la época de lluvias", expresó Sheinbaum Pardo, en respuesta a una de las mayores demandas tanto del gobierno estatal como de la iniciativa privada y la población en el estado.

La presidenta de México subrayó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender las demandas de población.

"Podemos venir de partidos políticos diferentes pero es muy importante que cuando estamos en el gobierno, nos coordinemos; los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal, y yo quiero agradecerle al gobernador (Pablo Lemus) porque ha habido mucha coordinación", subrayó.

Proyectos prioritarios

Claudia Sheinbaum destacó la prioridad que tienen los trenes de pasajeros en el actual sexenio, y precisó:

"Ya se está construyendo el México-Querétaro; ya licitamos el Querétaro-Irapuato; después va Irapuato-León y depués, León-Guadalajara; vamos a recuperar el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara", refirió.

Mencionó, asimismo, otros proyectos como el saneamiento y restauración del río Lerma-Santiago que será atendido a lo largo del sexenio, y el acueducto Chapala-Guadalajara que, dijo, está en estudio por parte del gobierno federal, para que pueda haber agua de calidad para la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con la presidenta de México, su gobierno apoyará las líneas de tren ligero que se construyen en la ciudad; se construirán 68,11 viviendas, además de recuperar las casas abandonas en los municipios de la periferia; también destacó que Jalisco será una de las tres sedes del proyecto Kutsari, por lo que será instalado el centro de diseño de semiconductores.

Programas del Bienestar

Sheinbaum Pardo destacó la mayor parte de su informe a detallar los programas del Bienestar y sus beneficiarios en Jalisco.

El el informe número 29 de su gira de rendición de cuentas por el país, precisó que 1.8 millones de jaliscienses son beneficiarios de los programas del Bienestar, con una inversión, este 2025, de 49,317 millones de pesos.

"¿Saben cuántos adultos mayores en Jalisco reciben la pensión?, 914,717 adultos mayores; personas con discapacidad, 46,439; 8,662 jóvenes construyen futuro en Jalisco con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; 11,785 tienen beca si estudian en la universidad pública", detalló.

Además, precisó, 240,792 estudiantes de educación media superior reciben beca universal solo por estudiar en preparatorias públicas; 83,286 niñas y niños reciben beca por estudiar en la primaria; 6,654 niñas y niños de cero a cuatro años reciben un apoyo en las comunidades más pobres de Jalisco; 56,000 pequeños productores reciben Producción para el Bienestar y 50,144 reciben fertilizantes gratuitos.

Adicionalmente, en Jalisco hay 1,521 beneficiarios del programa Sembrando Vida; 412,380 niños y niñas reciben leche para el Bienestar (la antigua Liconsa); 4,214 pescadores reciben Bien Pesca; y a través del programa La Escuela es Nuestra, 2,250 escuelas públicas de nivel básico fueron beneficiadas así como 117 escuelas preparatorias.