Santander otorga crédito “verde” a Grupo Lomas

Cancún, QR.- El Dorado Royale, complejo turístico de Grupo Lomas en el Caribe Mexicano, recibirá el primer financiamiento “verde” otorgado por el Banco Santander México a hoteles con la certificación EarthCheck Oro, reconocidos a nivel mundial por sus prácticas responsables con el medio ambiente.

El corporativo turístico, con más de 40 años en Cancún, la Riviera Maya, Baja California y la Ciudad de México, dio a conocer la formalización de esta alianza para impulsar el turismo sostenible.

“Este crédito verde refuerza nuestro compromiso hacia la protección del planeta, el bienestar de las personas y la prosperidad de las comunidades”, comentó Dolores López Lira, presidenta de Grupo Lomas.

De acuerdo con Santander, la formalización del mayor crédito bilateral etiquetado bajo los principios de Créditos Verdes, destinado al fortalecimiento del hotel El Dorado Royale, crea un hito en el portafolio del grupo financiero al ser el primer financiamiento para hoteles sostenibles EarthCheck, certificación reconocida globalmente por su rigurosidad en la evaluación de operaciones turísticas sostenibles.

Samantha Frachey, vicepresidenta Ejecutiva de Grupo Lomas, precisó que el financiamiento otorgado a El Dorado Royale, hotel reconocido por sus prácticas de conservación ambiental, protección de la selva tropical y manejo responsable de los recursos naturales en el Caribe Mexicano, servirá para la remodelación de sus instalaciones, promover acciones de sostenibilidad en temas verdes, así como para acciones de gobernanza y capacitación de los colaboradores.

Javier Perochena, director de Banco Santander México, destacó: "Este crédito es un ejemplo de cómo las instituciones financieras estamos comprometidas en impulsar proyectos socio-ambientales que generen un impacto positivo y de valor a largo plazo. Felicitamos a Grupo Lomas por ser un referente en la industria hotelera en temas ambientales, de conservación a la biodiversidad y compromiso con la comunidad, y nos enorgullece acompañarlos en este camino”.

