Quintana Roo se suma a Visit México

Cancún, QRoo.- Quintana Roo ya forma parte de los nuevos contenidos del portal Visit México para promover los 12 destinos turísticos de la entidad.

En el sitio ya se encuentra habilitada información de los 12 destinos de Quintana Roo, en los rubros de sol y playa, arte y cultura, LGBT, música u vida nocturna, negocios, romance y turismo comunitario.

En este último, se puede encontrar información de Xyaat, organización de conservación del medio ambiente en el pequeño pueblo de Señor, en el centro de Quintana Roo y que forma parte de Maya Ka’an. Se describe como un pueblecito a 30 minutos en coche de la estación del Tren Maya de Felipe Carillo Puerto, que recibe su nombre de una palmera de la región.

“Xyaat incluye una experiencia de inmersión con la gente de la comunidad, que comienza con una ofrenda ritual en agradecimiento por los frutos de la tierra. Se invita a los huéspedes a conocer las actividades agrícolas del pueblo y sus alrededores y la producción de henequén. Las demostraciones prácticas introducen a los invitados en el proceso artesanal de transformación de las plantas en resistentes fibras utilizadas en cuerdas, tejidos y otros productos”, se lee en la reseña.

El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, explicó que el objetivo es poder contar con información unificada sobre las distintas opciones turísticas de los 32 estados de la República, con la incorporación de inteligencia artificial y demás herramientas para que el turista pueda decidir desde un medio digital su próxima visita a nuestro país.

Cueto Riestra explicó que se busca que todos los destino del estado puedan tener una ventana de promoción que al mismo tiempo enriquece el catálogo de actividades de México hacia el mundo.

Entre las innovaciones del portal, los visitantes pueden hacer uso de un asistente con inteligencia artificial que arma paquetes de viaje y ofrece itinerarios personalizados, además, cada estado de la República tiene ahora acceso para subir gratuitamente sus promociones, carteleras y materiales, lo que incrementará el contenido de manera orgánica.

Cabe recordar que el portal Visit México ya no está concesionado, pues desde el 1 de octubre pasado fue recuperado por el gobierno federal para su operación directa, además, la plataforma también suma pueblos mágicos y municipios con vocación turística para difundir sus atractivos sin costo alguno.