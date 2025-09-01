Quintana Roo promedió en 69% su ocupación hotelera durante el verano 2025

Cancún, QRoo.- La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) reporta que durante el recién concluido verano se promedió una ocupación de 69% durante las seis semanas que se extendió el periodo vacacional.

En ese lapso la entidad logró captar 2.2 millones de visitantes, que dejaron una derrama de 1991 millones de dólares, informó Bernardo Cueto Riestra, titular de la Sedetur.

“Más allá de alcanzar cifras altas de ocupación, alcanzamos cifras altas de afluencia y sobre todo alcanzamos muy buenas cifras de derrama económica, más de 1991.36 millones de dólares que se generaron en esta temporada de verano”, dijo.

Consideró que otro indicador de peso para considerar exitosa la temporada de verano es el incremento de 17% en la recaudación del impuesto al hospedaje, “eso nos hace ver que ha habido una mayor afluencia y sobre todo una mayor derrama económica”.

A ello se suma que en julio se cerró con más de 528,557 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual representa una de las cifras más altas en la historia de Quintana Roo, añadió Cueto Riestra.

Respecto del 69% de ocupación promedio, destacó que hubo destinos que en lo individual alcanzaron picos de hasta 83% durante este periodo vacacional, aunque reconoció que algunos otros no lograron las cifras esperadas.

Sin embargo, insistió en no perder de vista que la infraestructura hotelera se ha incrementado a niveles que ubican a Quintana Roo entre lo más importantes del mundo por número de habitaciones.

De hecho, dijo, Quintana Roo ya cuenta con 136,000 cuartos y anticipó que en los próximos 5 años estaría alcanzando a destinos masivos como Las Vegas que cuenta con 150,000 llaves.

“Somos uno de los destinos con mayor capacidad hoteleras en el mundo; estamos más arriba que ciudades como Parísm Madrid, Londres; con nuestras 136,000 habitaciones estamos muy cercanos a alcanzar a un destino como Las Vegas con sus 150,000 habitaciones, por eso hay mucha diversidad en nuestra ocupación hotelera”, expuso el funcionario.