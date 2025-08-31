Royal Caribbean recluta a funcionario del gobierno de QRoo

Cancún, QRoo.- Royal Caribbean reclutó a Ari Adler, quien hasta hace apenas unos días se desempeñaba como director del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del gobierno de Quintana Roo, para encargarse de los proyectos de la naviera en el estado.

“Ari Adler liderará su próximo capítulo de crecimiento y asociación con México. Como presidente de Royal Caribbean Group México supervisará todos los aspectos de los destinos exclusivos en el país y colaborará con el gobierno, las agencias reguladoras, las empresas, la comunidad y residentes para garantizar que la experiencia y la influencia de México sean piedras angulares de Perfect Day Mexico y Royal Beach Club Cozumel”, informó la naviera.

“La experiencia de Ari en el desarrollo inmobiliario y su profundo conocimiento de la región aportan valor a nuestro equipo, ya que buscamos cumplir nuestros compromisos en México de manera significativa”, comentó Jay Schneider, director de innovación de productos, Royal Caribbean.

Por su parte, el extitular de Idefin expuso que se siente orgulloso de sumase a una empresa como Royal Caribbean, comprometida con los viajeros, al tiempo de procurar el desarrollo local, la prosperidad compartida y la preservación medio ambiente.

El Idefin es un organismo público descentralizado del gobierno de Quintana Roo que gestiona la atracción de proyectos productivos, financiamiento de instituciones, así como el acceso a capital y fondos de inversión “para proyectos rentables que generan un impacto positivo en el desarrollo del estado, promoviendo al estado a nivel nacional e internacional como un destino de inversión confiable”, según se lee en el propio portal del organismo.

Emprendimientos

La inversión de Royal Caribbean en Quintana Roo se divide en dos grandes proyectos. El primero es el concepto Perfect Day Mexico, que consiste en un desarrollo exclusivo de 90 hectáreas en Mahahual para los turistas que desciendan de sus cruceros en el sur de Quintana Roo, cuya inversión asciende a los 600 millones de dólares.

Será similar al desarrollo Perfect Day CocoCay que la naviera ya posee en una isla privada de las Bahamas, donde ofrecen exclusivas amenidades que van desde toboganes, restaurantes internacionales, piscinas infinitas, áreas para sólo adultos, entre otros.

El otro proyecto es el Royal Beach Club en Cozumel, para el cual la naviera anunció desde 2024 una inversión de 75 millones de dólares. Según estimaciones de la propia compañía estadounidense este nuevo espacio tendrá hasta 4,000 visitantes al día lo cual incrementará la afluencia de visitantes a la isla a partir de 2026.