En Querétaro los proveedores terciarios analizan los efectos arancelarios

Querétaro, Qro. Los proveedores de servicios y refacciones, que suministran a la industria, analizan los efectos que les generarían los aranceles que pudiera aplicar Estados Unidos a México, refirió la presidenta de la Cámara de Comercio de Querétaro, Lorena Muñoz Altamira.

Entre los socios de la cámara, agregó, alrededor de 30 proveedores de servicios se han acercado para recibir asesorías y estudiar estrategias que les permitan mitigar las afectaciones.

“Nosotros tenemos proveedores de servicios y refacciones para esas empresas (del sector aeroespacial y automotriz). De esta proveeduría terciaria, tendremos unas 25 a 30 empresas, que se han acercado a la cámara y estamos planteando estrategias”, expuso.

La empresaria refirió que la industria automotriz -que tiene una importante presencia en el estado- podría ser una de las más impactadas en caso de que procedan los aranceles, los cuales fueron pausados hasta el 2 de abril, para los productos que integran el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En cuanto a los retrasos que registró la frontera norte, para cruzar las aduanas, la presidenta de la Cámara de Comercio de Querétaro descartó que este fenómeno haya generado afectaciones en el comercio local.

“No (hubo afectación), porque duró 24 horas y fue en el inter, en lo que se anunciaban los aranceles, había un tema en el que había que encontrar la manera de medir qué carga iba a sufrir la afectación arancelaria y qué carga no, porque son cargas consolidadas, eso fue lo que pudo haber detenido, menos de 24 horas, a los tráileres en la frontera, pero no pasó a mayores, no afectó a la cadena”, expuso.

El aplazamiento al 2 de abril, añadió, es un avance importante, debido a que se está respetando el T-MEC y se tiene claridad sobre los sectores involucrados.

Afecta la incertidumbre

De momento, refirió, se prevé que los aranceles generarán un incremento en los precios al consumidor final. Además de restar competitividad, debido a que merma la producción planeada a nivel local.

La empresaria reconoció que hay afectaciones derivadas de la incertidumbre que rodea a la relación comercial con Estados Unidos, el principal socio comercial del país.

A este contexto, sumó el comportamiento que ha tenido la inflación en México, luego de que en febrero presentó un aumento mensual de 0.28%, para cerrar el mes con una inflación general anual de 3.77%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

“La inflación está relacionada con muchas más variables, la incertidumbre sí afecta y sí pega un poco, sin embargo, está relacionada con otras variables macroeconómicas que están involucradas. (…) Se encarecen inmediatamente los productos de alimentos y bebidas de consumo final, lo que vamos y compramos al supermercado, los procesados”, refirió.

En tanto, Querétaro cerró febrero con una inflación general anual de 3.81%, superando el indicador nacional.

La presidenta de la cámara refirió que el miércoles la iniciativa privada sostuvo un encuentro con representantes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, para analizar el impacto de los aranceles, así como acciones para mitigar los efectos.

Impulsarán turismo

En paralelo a las condiciones arancelarias, la cámara anunció que implementará una estrategia para promover la actividad turística en el estado, por lo que arrancan promoviendo a Tolimán, municipio del semidesierto.

Esta demarcación prevé impulsar el turismo de bienestar, así como las costumbres y tradiciones de la región, expuso el presidente municipal, Alejo Sánchez de Santiago.

También, la Asociación Queretana de Hoteleros y la Cámara de Comercio firmaron un convenio de colaboración, para intercambiar estrategias.