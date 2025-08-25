Querétaro alista recursos para atender contingencia por lluvias

Querétaro, Qro. Al declarar estado de emergencia, debido a las lluvias de días anteriores, los gobiernos locales de Querétaro podrán acceder aproximadamente a entre 78 y 88 millones de pesos para atender la contingencia, comunicó el gobernador Mauricio Kuri González.

Luego de que el titular del Poder Ejecutivo del estado emitió la declaratoria -debido a las afectaciones en Querétaro, El Marqués y Corregidora- se prevé que la capital disponga de alrededor de 38 millones de pesos y el gobierno estatal de una partida de entre 40 y 50 millones de pesos.

“Tengo entendido que hay fondos por parte del municipio y del estado que están preparados para algún tipo de emergencia, tanto en el municipio como en el estado, y al hacer la declaratoria lo que pasa ahora es que se puede acceder a estos recursos. (…) Tengo entendido que son 38 millones de pesos para el municipio de Querétaro y, por parte del estado, no recuerdo si son 40 o 50 millones”, expresó.

Además, gestionan recursos ante el gobierno federal; adelantó que está a la espera de que se confirme una reunión, esta semana, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Y se está pidiendo al gobierno federal, por supuesto, que también nos pueda apoyar con unos recursos”, expuso.

El sábado 23 de agosto, añadió, se comunicó con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes, para gestionar apoyo en materia de obras.

Mauricio Kuri estimó que gran parte de los recursos se direccionará a apoyos para las viviendas afectadas, principalmente en la delegación Felipe Carrillo Puerto, en la capital del estado, también para rehacer la infraestructura afectada.

Al hablar del desempeño de los servidores públicos, para prevenir y atender la emergencia, el gobernador destacó la coordinación entre las diversas instancias públicas: municipales, estatales y federales, precisó que han contado con el apoyo tanto del Ejército Mexicano como de la Guardia Nacional.

“Se le avisó a la gente y estuvimos muy atentos en todas las zonas importantes, cayó demasiada agua, de hecho, en el momento en que pasó esto, pensamos que ya había pasado un sistema, se formó otro muy rápido y se mantuvo durante cuatro horas lloviendo, (…) el bordo Benito Juárez que nunca se había desbordado se desbordó por más de un metro”, expresó.

También refirió que se han reunido instancias municipales y estatales para evaluar alternativas de recursos y apoyo a la población.

“Lo único que puedo decir es que a la gente no los vamos a dejar solos y (el apoyo) no solamente fue en el momento de la emergencia. (…) Llovió como nunca había llovido… Se desbordó un bordo que nunca se había desbordado, desgraciadamente hubo muchísimas casas afectadas y mi principal objetivo es ayudar a la gente que perdió todo y los vamos a ayudar”.

Aumentan víctimas fatales

En este contexto, el gobernador también confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven que en medio de la contingencia fue reportado como desaparecido.

Este caso se suma a los dos fallecimientos que se reportaron el viernes, de personas que presuntamente fueron arrastradas por el agua. Por tanto, suman tres decesos confirmados hasta el momento.

También se reportaron afectaciones graves en 280 viviendas, entre las 2,200 casas que recibieron atención debido a las afectaciones que provocó la lluvia, informó la administración estatal la tarde del domingo. Las lluvias comenzaron la tarde del viernes y se extendieron durante el fin de semana.