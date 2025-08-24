Tras fuertes lluvias declaran estado de emergencia en Querétaro

Querétaro, Qro. El Poder Ejecutivo del estado de Querétaro emitió una declaratoria de emergencia a causa de las intensas lluvias que se registraron el 22 de agosto en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, en la Zona Metropolitana de la entidad.

En la edición del 23 de agosto del periódico oficial del estado, La Sombra de Arteaga, se publicó el decreto firmado por el gobernador, Mauricio Kuri González.

El objetivo, plantea el documento, es atender de forma coordinada -entre los tres órdenes de gobierno- los riesgos y daños sufridos por la población, en materia de salud, integridad física, patrimonio y entorno.

El decreto expone que reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticaban, para el 22 de agosto, lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) y, para el 23 de agosto, lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm).

El Centro Hidrometeorológico de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) registró, el viernes, en diversas estaciones un incremento considerable en las lluvias acumuladas durante un periodo de 24 horas; algunas estaciones de Querétaro, El Marqués y Corregidora superaron ampliamente los umbrales de la clasificación de la CEA, la cual señala que una precipitación acumulada en 24 horas superior a 20.1 mm y hasta 40 mm se clasifica como "Alta", el valor que exceda los 40 mm se considera "Muy alta", expone.

“Lo que evidencia que las precipitaciones fueron extraordinarias y fuera de los parámetros habituales. (…) Algunas zonas de la ciudad de Querétaro, tuvieron precipitaciones por encima de los 40 mm, lo que se valora como una precipitación muy alta”, argumenta el documento.

Estas condiciones, agrega, generaron impactos significativos en el bienestar de la población, así como daños materiales a viviendas, bienes muebles e inmuebles, vialidades, infraestructura y servicios públicos.

“Las intensidades de estos eventos exigen una atención urgente y coordinada por parte de las autoridades para mitigar sus consecuencias, reforzar la resiliencia de las comunidades y proteger la vida e integridad de la población, así como su patrimonio”, exponen las consideraciones para determinar la declaratoria de emergencia.

Lineamientos del decreto

Por tanto, instruye a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal a que efectúen, en el ámbito de sus competencias: acciones inmediatas para atender las afectaciones; informar sobre precipitaciones pluviales, zonas de riesgo y rutas de evacuación, albergues y entrega de apoyos; limpieza y recolección de residuos; rehabilitar la infraestructura pluvial y viales afectadas.

También instruye a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) a emplear campañas de difusión masivas para la sensibilización y prevención durante la temporada de lluvias y tormentas tropicales 2025; generar diagnósticos de riesgo, mapas de lluvias y estrategias preventivas de inundaciones, entre otras labores.

Dentro de las encomiendas de la CEPCQ, también deberá difundir medidas preventivas como las siguientes: en caso de estar transitando por la calle, extremar precauciones, ya que las ráfagas de viento pueden arrastrar o convertir objetos en proyectiles; buscar refugio en casas y edificios de construcción sólida; no intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas; al observar la presencia de árboles y/o postes inclinados, avisar de inmediato al 911; conducir con precaución.

El decreto también ordena a las dependencias estatales a destinar recursos (humanos, materiales y económicos) para atender las necesidades de los habitantes. También, se instruye a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a realizar acciones de vigilancia para atender posibles riesgos a la seguridad e integridad de la población y de su patrimonio. También exhorta a los municipios a colaborar en las estrategias. El decreto estará vigente hasta que los pronósticos meteorológicos oficiales sean favorables.

Daños y asistencia

Las fuertes lluvias provocaron daños graves en 280 viviendas, informó el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, durante la tarde de este domingo.

Al emitir un mensaje a través de redes socio digitales, el secretario estatal expresó que se ha brindado apoyo a más de 2,600 personas y en 2,200 viviendas, de ellas, 280 registran afectaciones mayores. En las labores de asistencia han participado 239 brigadas y 1,200 funcionarios.

Al informar las acciones que han realizado para atender la contingencia reportó la entrega de 730 despensas, 6,200 paquetes de alimentación, 4,350 botellas de agua, 14,000 costales de arena, más de 2,000 kits de limpieza y 200 cobijas; se habilitaron tres albergues en el capital; acciones de desazolve y restablecimiento del suministro de agua en algunas zonas.

El secretario de Gobierno alertó por los pronósticos de tormenta durante la tarde y noche de este domingo, reiteró el llamado de evitar salir de casa y mantenerse informados.