Puebla, a la espera de concretar nuevas inversiones en octubre: Canirac

Puebla, Pue. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) prevé que en octubre se definan al menos 20 de 60 posibles inversiones para Puebla y los municipios conurbados de San Andrés Cholula.

Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de la organización, comentó que los empresarios foráneos que hicieron una visita en marzo pasado aún no definen en qué corredor gastronómico de los siete se instalarán.

Comentó que son inversiones importantes las que se prevén y, por ende, “la decisión no es fácil para los empresarios, pero sí hay un alto interés de algunos por dar el primer paso antes de que termine el año”.

Indicó que, quien concrete su proyecto en este mes, abrirá en noviembre próximo, ya que ocupan inmuebles desocupados, a los cuales se harán trabajos de remodelación y no serán obras que impliquen más de 30 días.

Estimó que, por inversión concretada, serán al menos 5 millones de pesos, por lo cual espera que sean 20 proyectos para el último trimestre del presente año.

Asimismo, dijo que serían alrededor de 40 empleos que se generen por restaurante, ya que son establecimientos grandes, los cuales necesitan de mucho personal para las distintas áreas y dar un servicio de calidad.

Alarcón Rodríguez destacó que Puebla tiene siete corredores gastronómicos consolidados, lo cual representa una ventaja competitiva en la zona centro del estado, por lo que marcas del norte y sureste del país buscan eso; además de que haya seguridad.

Y es que los empresarios foráneos están buscando mercados flexibles para incursionar, por lo que Puebla es uno de ellos en el país, motivo que dio pie a la misión comercial a principios de año.

Mencionó que cualquier inversión foránea abona a fortalecer al sector; además que, implica generar más empleos en la industria turística, la cual tiene su importancia como motor de la economía poblana.

El también exdirigente de la Canirac en Puebla dijo que la entidad, como mercado gastronómico está atrayendo más inversiones en los últimos cinco años, por lo cual a nivel local los restaurantes están mejorando sus establecimientos para ser competitivos.

No obstante, dijo que la calidad del servicio, desde los platillos hasta la atención, marca la diferencia entre un negocio y otro, por lo cual se esfuerzan en capacitar al personal para que se refleje en tener más clientes.