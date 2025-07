Proyecto de sustentabilidad en industria de reuniones de Guadalajara será caso de éxito en foro ICCA

Guadalajara, Jal. Guadalajara, la única ciudad latinoamericana que forma parte de Best Cities Global Alliance —organismo compuesto por 13 destinos líderes a nivel mundial en la industria de reuniones-— será presentada como caso de éxito con su proyecto de sustentabilidad para el sector de ferias y exposiciones, en el marco del foro global de ICCA (Asociación Internacional de Congresos y Convenciones) que se realizará en Granada, España la próxima semana.

El director de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC) de Guadalajara, Gustavo Staufert, comentó a El Economista que hace tres años, cuando la ciudad ingresó al ranking de Best Cities Global Alliance, el tema de sustentabilidad era precisamente donde se encontraban los principales retos para la capital jalisciense.

"Nunca nadie lo había abordado desde las ferias...A mí me pareció que era mucho más fácil comenzar con muchos temas de la cadena de valor desde las ferias e hicimos una cantidad muy importante de iniciativas; después del caso de éxito de Intermoda, ya firmaron con nosotros Expo Pack, ANTAD, Expo Transporte y Ferretera; ya firmamos con ellos, lo mismo que hicimos con Intermoda, ya se está empezando a hacer con estas cuatro grandes ferias", refirió Staufert Buclon.

"Una de las partes que me pidieron hace tres años, la que teníamos menos poderosa, era la industria de reuniones trabajando en la sustentabilidad, y cómo lograr no solo disminuir la huella de carbono sino el tener una regeneración", abubndó.

El director de la OFVC subrayó que la industria de reuniones representa para Jalisco una derrama de 28,000 millones de pesos y resaltó la importancia de que Guadalajara forme parte de Best Cities Global Alliance junto a las ciudades de Tokio, Singapur, Dubai, Ciudad del Cabo, Madrid, Dublín, Melbourne, Berlín, Copenhage, Vancouver, Washington D.C. y Houston.

"Junto con Meet4Impact y GDS (Global Destination Sustainability) en el foro global de ICCA que es la asociación mundial de la industria de reuniones, Guadalajara va a exponer junto con estas dos compañías los casos de éxito y cómo abordarlos desde el punto de vista ferial donde la cadena productiva es exactamente la misma y eso nos permite avanzar a pasos agigantados", expresó Staufert.

"El legado que iniciamos con Intermoda durante el Covid, ha sido un caso muy particular, porque todo mundo se iba a las asociaciones, las ferias no habían sido tocadas, ninguna feria se había preocupado por ello; y al ser Guadalajara una ciudad ferial me parecía tan automático el querer trabajar en el legado", enfatizó.

Intermoda, sostenibilidad y legado

Intermoda es el primer evento de la industria de la moda en México en formar parte del Movimiento Global de Destinos Sostenibles y de la iniciativa #Meet4Impact, ambas reconocidas internacionalmente por su liderazgo en sostenibilidad.

La visión de sus directivos es que tanto expositores como compradores, proveedores, aliados y patrocinadores se comprometan con una estrategia de sustentabilidad y legado que impulse un cambio positivo en la industria.

El comité organizador entrega además el Reconocimiento al Expositor Sustentable a las marcas que apuestan por la sustentabilidad y el impacto positivo en la industria de la moda. Dicho galardón reconoce a los expositores que integran prácticas responsables en sus procesos, productos y operaciones.

Asimismo, Intermoda ha implementado medidas internas para reducir su huella ambiental, tales como la eliminación de plásticos de un solo uso y la utilización de alfombras reciclables, para minimizar el impacto ambiental de la exposición.

"La moda no solo se vende, se piensa, se comunica y se transforma, y eso es lo que buscamos construir en Intermoda, una experiencia integral donde el conocimiento y la sustentabilidad se unan para impulsar a todos los actores de la industria", indicó su presidente, Jorge Castellanos.