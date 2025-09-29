Obtiene Quintana Roo más de 30 premios en los World Travel Awards

Cancún, QRoo.- Quintana Roo logró obtener 34 premios en los World Travel Awards (WTA) realizados por primera vez en Cancún, es decir, el 28% de los 120 reconocimientos entregados a lo mejor del turismo de México y Centroamérica.

La ceremonia también sirvió de plataforma para mostrar al mundo el trabajo de las bordadoras y artesanos mayas con un desfile de mod ante representantes de 17 países.

Además se colocaron stands con las artesanías que se elaboran en todo el estado con manufactura de las comunidades originarias.

Ya durante la ceremonia, Graham Cooke, el iniciador de los premios en 1993, entregó a la gobernadora Mara Lezama, a nombre de los World Travel Awards, el premio Contribución Destacada a la Industria de Viajes y Turismo, por impulsar al turismo y ser una líder ejemplar de la industria turística.

Entre los premios más destacados que se otorgaron al Caribe mexicano están el de Aeropuerto líder en México y Centroamérica para la terminal aérea de Cancún; Cozumel como mejor destino de playa en México; Puerto Morelos, destino líder de turismo de aventura en México; Cancún, destino líder de reuniones y conferencias en México y Centroamérica, destino líder en México, destino de playa líder en México y Centroamérica, y destino líder de viajes de negocios en México y Centroamérica; Playa del Carmen, destino líder de escapadas urbanas en México y Centroamérica; Isla Mujeres, destino isleño líder en México y Centroamérica, y Tulum, destino más romántico de México y Centroamérica.

Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, comentó que escoger al Caribe mexicano como sede es un reconocimiento a la importancia del destino, no sólo a nivel regional, sino mundial, pues el prestigio de los destinos de Quintana Roo trasciende a todo el mundo.

Los premios WTA se fundaron en 1993 para reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria turística. En 32 años se han convertido en el máximo sello de calidad en turismo. Cada año, los premios WTA recorren el mundo con una serie de galas regionales para reconocer y celebrar el éxito individual y colectivo en cada región geográfica clave.

Otros galardonados de la noche fueron Perú, que se se alzó como destino líder de Sudamérica, así como destino líder de turismo de aventura de Sudamérica, destino culinario líder de Sudamérica y destino cultural líder de Sudamérica.