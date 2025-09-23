Alistan los World Travel Awards por primera vez en Cancún

Cancún, QRoo.- El próximo sábado 27 de septiembre el hotel AVA Resort de Cancún será sede de los World Travel Awards, también conocidos como los Oscar del Turismo, que por primera vez se realizan en el Caribe mexicano.

Pablo de Zulueta, secretario de Turismo del ayuntamiento Benito Juárez, informó que están confirmados ya representantes de 17 países para la celebración, en la cual se espera una gala histórica por ser la primera vez que se celebran en Cancún.

Quintana Roo tiene nominaciones en la categoría de Aeropuerto Líder de México Centroamérica con la terminal de Cancún; la mejor atracción de turismo de aventura con la Ruta de los Cenotes y Extrem Cancún; la mejor atracción turística con Tulum.

También están nominados Cancún, Tulum y la Riviera Maya en la categoría de mejor destino de playa de México y Centroamérica; Cancún otra vez por mejor destino de negocio y mejor destino de escapada junto con Playa del Carmen.

Cancún repite en la categoría de mejor destino de ciudad, además de estar nominado también en la mejor oficina de visitantes y convenciones.

Holbox, Isla Mujeres y Cozumel figuran nominadas en la categoría de mejor destino insular; mientras que Cancún compite también por mejor destino de congresos y convenciones, además de Tulum como mejor destino de romance.

Los hoteles Almare, a Luxury Collection Resort, Isla Mujeres; Hard Rock Cancún; Hard Rock Riviera Maya; Hilton Cancun Mar Caribe All-Inclusive Resort; Hilton Cancun, an All-Inclusive Resort; Hyatt Zilara Cancun, Mexico

Hyatt Ziva Cancun y Occidental Cozumel compiten por mejor hotel todo incluido de México y Centromérica.

Mientras que Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún; JW Marriott Cancun; Rosewood Mayakobá y Sandos Playacar compiten en la categoría de mejor playa.

El Thompson Playa del Carmen figura en categoría de mejor hotel boutique; mientras que el Grand Fiesta Americana Coral Beach de Cancún está nominado al mejor hotel para congresos.

Almare, a Luxury Collection Resort, Isla Mujeres y Marriot Cancún aparecen en la categoría de mejor nuevo resort 2025, mientras que Rosewood Mayakoba aparece en el mejor resort wellness de lujo.

AVA Resort Cancun, Mexico; Grand Velas Riviera Maya; Secrets Maroma Beach Riviera Cancun; Secrets Moxché Playa Del Carmen están nominados a mejor todo incluido de lujo.

Mientras que el Grand Fiesta Americana Coral Beach y el Hard Rock Riviera Maya compiten por la categoría de mejor hotel del año

Asimismo, Costa Maya y Cozumel están nominados entre los mejores destinos de crucero de México y Centroamérica, además de que el Cancun Center compite por ser el mejor centro de convenciones.