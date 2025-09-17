Nuevo León amplía internet gratuito con 565 puntos de Wi-Fi

Monterrey, NL. Con la finalidad de reducir la brecha digital, el gobierno de Nuevo León anunció que fortalece el programa de internet gratuito “Conéctate NL”, al pasar de 132 puntos en 27 municipios, a 565 puntos de Wi-Fi en 39 municipios, con una inversión superior a los 45 millones de pesos, indicó Gloria Morales, secretaria de Administración.

“Con este programa llevamos internet gratuito a donde más se necesita: escuelas, hospitales, estaciones del Metro, centros comunitarios y algunos otros espacios públicos. El propósito es muy claro, reducir la brecha digital y brindar a todas las personas la oportunidad de estudiar, de trabajar, de comunicarse, de realizar trámites y mucho más en una forma muy rápida, muy sencilla y sobre todo gratuita”, refirió.

La funcionaria estatal señaló que la mayoría de los puntos de Wi-Fi existentes que recibió la actual administración no eran funcionales ya que la demanda de servicio supera la capacidad que podía atenderse lo que generaba fallas constantes.

“Con el apoyo del equipo de la Subsecretaría de Tecnologías, delineamos un plan de acción basado en tres ejes: primero revisamos punto por punto y observamos que la principal falla era que los puntos necesitaban mayor velocidad, ahora ofrecemos una velocidad que va desde los 200 a los 1000 megabytes facilitando la conexión y haciéndola más estable”, expresó.

“Segundo, la cobertura era muy limitada, por eso buscamos un esquema de ahorro que nos permitiera triplicar el número de puntos de Wi-Fi gratuitos haciendo más eficientes los recursos públicos que se destinaban para ese programa. Y tercero, realizamos un mantenimiento mayor a la red existente para garantizar que la conexión fuera satisfactoria, y que no hubiera factores externos que impidan el funcionamiento adecuado del internet”, agregó.

Con todo lo anterior se logró pasar de 16,000 usuarios mensuales a 400,000 usuarios.

“'Conéctate NL' no solo significa más puntos de conexión, sino un verdadero impacto en la vida cotidiana de las personas”, enfatizó.

Destacó que en el sur del estado se instaló un servicio satelital para superar la falta de redes comerciales. “Gracias a ello, comunidades que antes estaban desconectadas hoy pueden acceder a las mismas oportunidades que el resto del estado”, dijo.

Impacto en el sector salud

Por su parte, Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud dio a conocer que “Conéctate NL” tiene un impacto positivo en el área de la salud, no solo en la vida y en el trabajo de los colaboradores, sino también en los pacientes y en sus familias.

“De cerca de 400 unidades médicas, el 50% ya recibe el beneficio de este programa. Entre ellos se incluyen 172 centros de salud de primer nivel o de primer contacto; 10 hospitales; siete Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES), el centro de rehabilitación, el centro de especialidades dentales y el centro de atención para la prevención y atención del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual (Capasist)", abundó.

Capacitarán en innovación tecnológica educativa

En su intervención, Juan Paura, secretario de Educación estatal dijo que este proyecto de conectividad representa un logro para el sector educativo, por ello en el mes de noviembre próximo se iniciará un programa de capacitación en todo lo relacionado con la innovación tecnológica educativa, relacionado con redes digitales.

“Vamos a poder llegar a todo el sur del estado que es donde tenemos más de 150 escuelas de jornada ampliada y de tiempo completo”, expresó.

“Va a ser muy importante para nosotros contar con esta herramienta tan valiosa y tan trascendental para todos nuestros más de un millón 050,000 alumnos en casi 5,000 escuelas públicas, en las que tenemos necesidad de implementar estos proyectos”, puntualizó.

Para ser beneficiario de este programa el usuario tiene que conectarse a través de conectate.nl.gob.mx.