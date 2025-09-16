Nayarit permanece entre los estados con mayor afluencia e inversión turística

En el marco de la inauguración del campo de golf Nauka en Costa Canuva, Compostela, Nayarit consolidó su posición estratégica en el sector turístico nacional. Datos de la Secretaría de Turismo federal (Sectur) revelan que el estado, junto con Quintana Roo y Baja California Sur, concentró el 75.1% de la Inversión Extranjera Directa (IED) turística en 2024, con un total de 2,870.9 millones de dólares a nivel nacional.

El campo de golf, desarrollado por Mota Engil México, forma parte del proyecto Costacapomo anunciado en 2014 por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fnonatur) y el grupo portugués, que en ese entonces tuvo un anuncio de inversión más de 28,000 millones de pesos para construir 7,208 cuartos entre hoteleros y residenciales.

Durante el corte de listón del nuevo atractivo turístico de lujo, José Miguel Bejos, director de Mota-Engil México, reiteró el compromiso de la empresa con la entidad, donde tiene un esquema de inversión mixta, que incluye el aeropuerto de Nayatirt, y proyectos carreteros que conecten a Tepic con las playas nayaritas.

El proyecto “olvidado por décadas” necesitó el acompañamiento del gobierno local para que se completaran los proyectos de infraestructura que conectaran al destino con el centro del país, los cuales incluyen el eje carreto Guadalajara-Vallarta; así como el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Riviera Nayarit, “la primera inversión mixta” del país, dijo,

Para el desarrollo turístico Nayarita: el empresario identificó tres hitos clave, el campo de golf; la marina que se está construyendo, cuyo avance en excavaciones es del 70% “que fue muy afortunado donde tirar la tierra y hacer este campo”; y el tercero es la inauguración del Ritz-Carlton un hotel de super lujo que entrará en operación en noviembre.

Con estos tres proyectos, junto a las inversiones carreteras y aeroportuarias consolidarán un destino de primer mundo, por lo cual “es momento de invertir en Nayarit”, dijo el empresario.

Los Reportes Anuales Turísticos (RAT) de la Sectur, en dicho año, el 48% de la oferta de cuartos de alojamiento se concentró en siete estados de la república Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Nayarit, Guerrero y Guanajuato.

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, reiteró que Nayarit será un Polo de Desarrollo del Pacífico mexicano, aprovechando la conectividad carretera del estado “que será una de las más dinámicas del país”, por lo cual seguirán llegando proyectos en Compostela y Bahía de Banderas.

Los datos de julio 2025 muestran una ocupación hotelera del 67.6%, con un gasto promedio individual de 14,904 pesos y una derrama económica mensual de tres millones de pesos en el sector turístico, informó Silvia Lorena Serafín González, directora del Fideicomiso de Promoción Turística de Nayarit en entrevista.

Las proyecciones para el cierre del año anticipan una ocupación del 80-90%, impulsada por la nueva infraestructura vial y aérea, al primer semestre la entidad registra 35 millones de pesos en derrama económica turística.

La agenda de convenciones incluye eventos como la Convención Bancaria, convenciones médicas especializadas y el World Meeting Forum previsto para el segundo semestre de 2025. La entrada en operación del campo de golf, además de deportistas, atraerá eventos internacionales y un mercado turístico de alto poder adquisitivo.