Estados del Corredor del Bienestar Pacífico, con pendientes para atraer inversión

Guadalajara, Jal. Aunque hay portafolios de inversiones millonarias para desarrollar los cuatro estados que conforman el Corredor del Bienestar Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit), es necesario, primero, "poner al día a México" y que los tres órdenes de gobierno resuelvan los problemas que mantienen atorada la llegada de capitales, comentó a El Economista, su coordinador, Alberto Uribe Camacho.

"Sí hay grandes montos en los portafolios de inversión, pero en lo que estamos, es en poner a México al día y en la misma sintonía, de muchas cosas que están atoradas y complejas, que tienen que ver con dependencias federales como Conagua, con Medio Ambiente, con CFE (Comisión Federal de Electricidad), con la CRE (Comisión Reguladora de Energía), estamos en esa logística ahorita", precisó el funcionario federal.

Uribe Camacho mencionó que el gobierno federal realiza una reingeniería en materia de mejora regulatoria para reducir de 7,500 a 2,500 trámites, y destacó la necesidad de que los tres niveles de gobierno aporten la parte que les corresponde para facilitar la atracción de inversiones.

"Los otros puntos tienen que ver con la facilidad de parte de los gobiernos, del gobierno estatal que está en reingeniería de procesos, del gobierno federal que estamos en reingeniería de procesos de simplificación, y tienes un tercero que tiene que ver con los gobiernos municipales en donde tienen que poner una dinámica diferente para que no sean los que pueden detener una inversión, en muchos casos, por el tema de corrupción", expresó.

Desarrollo económico regional

Al detallar los portafolios de inversión que se están trabajando en cada uno de los estados, el coordinador del Corredor del Bienestar Pacífico mencionó que en Colima buscan detonar la industria y desarrollar infraestructura energética, principalmente de gas natural.

"En Colima tú te imaginarías que está súper detonada toda la industria y que además tienen gas natural porque está pegado al puerto (de Manzanillo) y no es así. Entonces, estamos buscando algunas inversiones, justamente el gobierno de ahí tiene un parque industrial de 300 hectáreas en Colima que estamos buscando detonárselos y por eso es que hablamos con la AMPIP que es la Asociación de Parques Industriales Privados y a partir de ahí es buscar condiciones. El tema de Colima es netamente logístico", indicó.

"El tema de Nayarit es agro y turístico; lo turístico va caminando solo y en el agro, estamos buscando detonar un centro de valor agregado como el que tiene Lagos de Moreno (Jalisco) en materia de agro y ya tenemos inversionistas que pueden invertir en Nayarit", explicó el funcionario.

Por su parte, añadió, Michoacán tiene la característica de tener un puerto sumamente importante que es Lázaro Cárdenas, mismo que se busca detonar aún más, así como dar un impulso al desarrollo económico de Morelia.

En Jalisco la gran prioridad es energía

En el caso de Jalisco, a quien calificó como "el grande de la zona", Alberto Uribe sostuvo que para atraer inversión, se tienen que poner al día diversos factores, principalmente el tema de la energía que, dijo, es una gran prioridad en el estado.

"Hay portafolios de inversión importantes que pueden estar detenidos en donde, si no logramos por ejemplo, en casos de la industria electrónica, llevar la energía suficiente, no van a llegar. Hay firmas que tienen contratos muy importantes en el exterior y una posibilidad de crecimiento, pero no tienen la suficiente energía; hay una sola empresa que tiene un déficit de 70 megawatts; entonces, es una de las cosas centrales", enfatizó.