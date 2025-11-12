Municipio de Tlaquepaque mantiene calidad crediticia con perspectiva estable

Moody’s Local México afirmó la calificación a largo plazo del Municipio de Tlaquepaque en AA-.mx, con perspectiva estable.

De acuerdo con la agencia calificadora, la decisión refleja los superávits operativos, los balances financieros positivos y el muy bajo nivel de endeudamiento del municipio. Entre el 2020 y el 2024, Tlaquepaque mantuvo balances operativos equivalentes en promedio a 8.9% de sus ingresos operativos, además de una mejora sostenida en la recaudación propia, cuyo indicador pasó de 27.6% en el 2020 a 31.6% en el 2024.

Moody’s destacó que el municipio también ha registrado balances financieros positivos, en promedio 1.1% de sus ingresos totales, aunque observó un debilitamiento de la liquidez, ya que el indicador de efectivo a pasivo circulante bajó de 2.2 veces en el 2020 a 0.9 veces en el 2024, debido al pago de adeudos acumulados en ejercicios anteriores.

La calificadora señaló que mejorar el manejo de la liquidez es el principal reto crediticio de Tlaquepaque, pese a que su calidad crediticia se mantiene muy fuerte respecto a otras entidades locales.

Asimismo, Tlaquepaque no presenta pasivos por pensiones no fondeados, dado que sus obligaciones están cubiertas mediante el sistema de pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), al cual realiza aportaciones mensuales.

La perspectiva estable refleja la expectativa de Moody’s de que el municipio mantendrá balances operativos sólidos, equivalentes a 13.6% de sus ingresos operativos, y balances financieros equilibrados, en línea con su tendencia histórica.

Entre los factores que podrían mejorar la calificación, la agencia señaló un incremento sostenido en la recaudación de ingresos propios y un fortalecimiento de la posición de liquidez. En contraste, la nota podría deteriorarse si se observa un debilitamiento en los balances o una caída en la liquidez, así como por deficiencias en la transparencia financiera.