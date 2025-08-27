Más de un millón de alumnos regresarán a clases en Nuevo León para el ciclo escolar 2025-2026

Monterrey, NL. La Secretaría de Educación de Nuevo León se encuentra lista para este 1 de septiembre recibir a 1 millón 049,573 alumnos que inician el ciclo escolar 2025-2026 en educación básica.

El secretario de Educación estatal, Juan Paura García informó: “Este primero de septiembre iniciamos con el regreso de 1 millón 049 mil 573 alumnos y alumnas de educación básica. Nosotros estamos preparados para recibir a todos nuestros niños y niñas en las diferentes aulas, así como en algunos colegios privados.

Añadió que desde la dependencia estatal se realizan algunas acciones en preparación para el siguiente ciclo escolar, y continuarán con temas como la obligatoriedad del transporte escolar para mejorar la movilidad en el área metropolitana, y evaluar a maestros y educandos.

Previo al inicio de clases, la dependencia, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, se reunió con representantes de 360 escuelas particulares, que representan a 73,944 estudiantes, para trabajar en conjunto en la estrategia de Movilidad y Vialidad, en sectores como la Carretera Nacional, al sur de Monterrey; San Nicolás de los Garza; Cumbres al poniente de Monterrey, así como los municipios de San Pedro Garza García y Guadalupe.

Entre las propuestas de los representantes se abordaron temas como Movilidad y Vialidad, Seguridad Vial, Ciudadanía Responsable, Cultura Vial, Home Office y Educación a Distancia, así como reconocimiento y apoyo.

El uso de una app Pull, carriles exclusivos, mejora de señalización, filtros en Pull, apoyo de Tránsito, campañas de concientización sobre el carpool, reconocimiento a escuelas participantes, talleres en línea y home office para personal, alumnas y alumnos, fueron algunos de los planteamientos de las escuelas consultadas.

Asimismo, respecto al mantenimiento, rehabilitación y equipamiento, el titular de Educación informó que de enero a julio 2025 se atendieron 603 plantes escolares beneficiando a más de 182 mil alumnos y alumnas.

Consolidar la Nueva Escuela Mexicana

El titular de Educación informó que en la sexagésima cuarta reunión nacional plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), la Secretaría de Educación Pública y las 32 entidades acordaron 10 puntos para consolidar la nueva escuela mexicana.

Entre ellos destacó ampliar la cobertura de la beca universal Rita Cetina; mantener la estrategia “Vive saludable, vive feliz”; evitar el regreso de comida chatarra a las escuelas; incrementar los recursos del programa La Escuela es Nuestra; impulsar el bachillerato nacional; la construcción de 20 nuevas preparatorias, así como la reconversión y ampliación de 65, para abrir 40,000 espacios educativos adicionales; el lanzamiento de la plataforma educativa en línea Universal para toda la Vida y la apertura de ocho nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Además de reforzar la protección de la juventud frente a las drogas y adicciones con mensajes como el “fentanilo mata”; y consultar las reglas que los maestros proponen para ingreso, promoción y ascenso, además de continuar con la transformación de los Consejos Técnicos Escolares en verdaderas comunidades de aprendizaje, entre otros temas.