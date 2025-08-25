Regreso a clases 2025: tipos de gastos educativos deducibles de impuestos

El próximo primero de septiembre más de 23 millones de niños empezarán el ciclo escolar 2025-2026 en las escuelas de nivel básico. Además de gastos en útiles y uniformes, pagos administrativos y operativos como inscripciones, colegiaturas, seguros y transporte escolar abruman a los padres de familia; sin embargo, algunos de ellos están sujetos a deducciones fiscales.

Este tipo de estrategias fiscales aminoran la carga económica de la educación de los hijos, especialmente para quienes inscriben a sus menores en escuelas privadas, en la temporada de declaraciones anuales los padres podrán deducir algunos gastos derivados de la educación.

¿Qué gastos se pueden deducir?

Roberto Colín, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, comentó que los gastos educativos sujetos a beneficios fiscales hacia los contribuyentes son dos directos y uno indirecto.

“El pago de las colegiaturas no está sujeto a una deducción personal como tal, es un estímulo fiscal. Los padres de familia pueden deducir un monto diferente en cada nivel escolar”, explicó Colín y agregó que, al ser estímulos, no se acumulan en el límite de deducciones personales de 5 UMAs anuales (206,367.6 pesos en 2025) o 15% del ingreso total del contribuyente, lo que resulte menor.

De acuerdo con la reglamentación fiscal vigente, los montos máximos a deducir por colegiaturas son:

Preescolar: $14,200 pesos

Primaria: $12,900 pesos

Secundaria: $19,900 pesos

Bachillerato o equivalente: $24,500 pesos

Educación técnico-profesional: $17,100 pesos

“El contribuyente también puede deducir gastos de transporte escolar siempre y cuando sea obligatorio, este gasto sí se acumulará en el total de las deducciones personales del contribuyente”, describió el miembro del Colegio de Contadores Públicos de México.

Esos son los dos gastos directos derivados de la educación de los hijos que el contribuyente puede deducir en su declaración anual; sin embargo, es importante recordar que las primas de seguros de seguros de gastos médicos mayores son deducibles siempre y cuando la prima la pague el padre de familia. En algunas instituciones educativas se pide tener contratado uno para la inscripción, en otros casos los papás lo contratan por previsión.

¿Qué necesitarás en tu declaración anual para deducir estos gastos?

Para poder hacer estas deducciones al momento de hacer la declaración anual, es importante que el padre de familia cuente con la documentación necesaria para avalar el pago de colegiaturas, transporte escolar y seguros de gastos médicos mayores.

“Deben contar con una factura o Comprobante fiscal Digital por Internet (CFDI) a nombre del padre de familia y se pueden pedir datos adicionales del estudiante como la CURP”, comentó Colín y agregó que sólo podrá deducir el padre de familia cuyo nombre esté en la factura.

Es importante señalar que para deducir este tipo de gastos, el pago debe hacerse con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria o cheques de una cuenta a nombre del padre de familia, los pagos en efectivo no están sujetos a deducciones.