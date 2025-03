Jalisco lanza Projal, banca de desarrollo para financiar Pymes

Guadalajara, Jal. Con la meta de derramar recursos financieros por 10,000 millones de pesos en créditos y garantías para apoyar alrededor de 50,000 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) durante el actual sexenio, el gobierno del Estado presentó la Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (Projal).

El organismo que sustituye al Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal), operará como banca de desarrollo con tasas y plazos preferenciales para Mipymes, e impulsará la inclusión financiera y el desarrollo en las 12 regiones del estado.

"Vamos a destinar, de estos 10,000 millones (de pesos), el 30% especialmente para mujeres y para jóvenes; y esto va a ocasionar que podamos generar alrededor de 100,000 nuevos empleos directos e indirectos", mencionó el gobernador Pablo Lemus.

Apoyo a Mipymes

Para poner en perspectiva la importancia de financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco, destacó que en Jalisco las Mipymes generan el 70% del empleo, aportan más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y representan más del 90% de las unidades económicas.

"Hoy le queremos mandar un mensaje a esas más de 400,000 unidades económicas que están en el estado de Jalisco: vamos a crear una banca de desarrollo y es para ustedes", subrayó la funcionaria.

Precisó que a través del financiamiento, Jalisco buscará evitar la mortandad de las Mipymes así como aumentar su competitividad frente al actual escenario de incertidumbre y volatilidad por la relación comercial con Estados Unidos.

Blanco Ochoa añadió que a pesar de que Jalisco se encuentra abajo de la media nacional, la tasa de informalidad en el estado es todavía del 47% y aseveró que a través del financiamiento de Projal se buscará reducir ese porcentaje.

Un tercer objetivo, subrayó, será impulsar el encadenamiento productivo; es decir, apoyar con financiamiento a las Pymes para que puedan incorporarse como proveedoras de las grandes compañías que lleguen a instalarse en el estado.

"Muchas veces las Micro, Pequeñas y Medianas nos dicen, no pueso venderle a la empresa tractora porque no tengo la certificación, porque no puedo llegar al volumen, porque no puedo resistir un término de pagp de 100 o 120 días", precisó.

Ecosistema financiero

El presidente del comité técnico de Projal, Ian Paul Otero, indicó que a través de la Promotora, Jalisco contará con un ecosistema financiero que permitirá detonar el crecimiento productivo en la entidad.

Explicó que Projal otorgará créditos de forma directa para proyectos estratégicos, pero también, a través de programas de segundo piso, que sean los intermediarios financieros bancarios y no bancarios quienes hagan la colocación del recurso.

"El gobierno no tiene ni la infraestructura ni el know how, ni la capacidad técnica para hacer la colocación directa, entonces, queremos hacer esta alianza con fondos de capital e intermediarios financieros, para hacer este efecto multiplicador", detalló Otero Vázquez.

Mencionó que en el primer año, Projal podría colocar entre 3,500 y 4,000 millones de pesos. Recordemos que Fojal tiene en activo circulante alrededor de 500 millones de pesos que creemos que nos pueden dar para, desde el año uno tener un efecto multiplicador de entre cinco hasta ocho veces a uno".