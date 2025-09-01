Jalisco capta 933 millones de dólares de IED en primer semestre y se ubica en séptimo lugar nacional

Guadalajara, Jal. Jalisco se ubicó como la séptima entidad en el país con mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED) al recibir 933 millones de dólares durante el primer semestre del año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía federal.

Según el análisis de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco, dicha cifra representa un crecimiento de 4.5% en comparación con el mismo período de 2024, cuando se reportaron 892.9 millones de dólares de IED.

En el rubro de nuevas inversiones, Jalisco atrajo 204.6 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 435% en comparación con el primer semestre de 2024, cuando se reportaron 38.2 millones de dólares.

“Los resultados en Inversión Extranjera Directa confirman la confianza de las empresas internacionales en Jalisco. No solo nos mantenemos entre los siete estados con mayor captación de inversión, sino que alcanzamos un crecimiento histórico en nuevas inversiones, con un aumento superior al 400%", expresó el coordinador general de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza Marín.

Ecosistema competitivo

“Los 933 millones de dólares que captó Jalisco en el primer semestre del año confirman que nuestro estado ofrece certeza, confianza, talento, infraestructura logística y un ecosistema altamente competitivo. Somos un lugar donde la innovación y el desarrollo económico generan oportunidades reales para las personas”, subrayó, por su parte, la titular de Sedeco, Cindy Blanco.

Los cinco países que más contribuyeron a la Inversión Extranjera Directa en Jalisco durante la primera mitad del año fueron Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda y Canadá, destacando nuevos países inversionistas como Nueva Zelanda y Singapur.

Los sectores que captaron la mayor inversión fueron las industrias manufactureras con 76%, agricultura con 6.2% y servicios de alojamiento con 5.3% del total del capital extranjero.

