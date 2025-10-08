Jalisco busca concretar nueva ruta aérea con Europa: Secturjal

Guadalajara, Jal. Para diversificar mercados y dejar de apostar únicamente al turismo norteamericano, la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal) trabaja en la consolidación de una nueva ruta aérea directa entre Guadalajara y Europa, que pudiera conectar a la capital jalisciense con París o con Londres, adelantó a El Economista la titular de esa dependencia, Michelle Fridman Hirsch.

Entrevistada desde Italia donde concluye una gira de promoción turística de Jalisco que incluyó a Francia, Alemania, Polonia y España, la funcionaria estatal destacó que el vuelo directo Guadalajara-Madrid que opera en la actualidad, transporta no solo a turistas españoles sino de otros países europeos, por lo que buscar una segunda ruta, aclaró, requiere una mayor promoción en ese continente.

"En el caso de Guadalajara, tenemos un vuelo directo con Madrid, pero ese vuelo obviamente tiene que nutrirse no solamente de españoles sino de todo tipo de europeos que usan el hub de Barajas que es el aeropuerto de Madrid para conectar hacia Guadalajara", abundó.

"Estamos en pláticas con varias aerolíneas para ampliar en el mediano plazo los vuelos directos con Europa pero para ello necesitábamos más presencia en Europa, es algo que nos pedían todas las aerolíneas y por eso estamos acá", precisó Fridman Hirsch.

La funcionaria señaló que, aunque factores como la disponibilidad de aeronaves y las condiciones particulares de cada aerolínea escapan al control del gobierno, las gestiones para nuevas rutas comenzaron desde el inicio de la actual administración y se mantienen con un seguimiento constante.

Promueven Jalisco en Europa

Durante su gira por Europa, que incluyó visitas estratégicas a Francia, Alemania, Polonia, España e Italia, la titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco participó en Top Resa París 2025, una feria internacional de turismo que reúne agencias, hoteles, oficinas de turismo y empresas de tecnología, para generar negocios y conocer las últimas tendencias del mercado turístico global.

En ese marco, la representación jalisciense participó en más de 100 citas de negocios, además que el destino fue presentado en diversas ciudades y ferias internacionales, incluyendo la TTG Travel Experience de Rímini, una de las más relevantes del sector en Italia.

La delegación jalisciense también llevó a cabo activaciones culturales en lugares emblemáticos de París, así como presentaciones de la Raicilla (destilado jalisciense con Denominación de Origen) y espectáculos de mariachi en ciudades como Frankfurt, Barcelona, Madrid, Roma y Milán.

“Europa siempre ha sido un mercado muy importante para México, y a Jalisco le hacía falta más presencia aquí. Hoy más que nunca estamos apostando por diversificar nuestros mercados emisores y no depender exclusivamente del norteamericano”, subrayó la secretaria.

Puerto Vallarta busca recuperar conexión

Además de Guadalajara, Jalisco busca recuperar las rutas internacionales que en el pasado conectaban a Puerto Vallarta con aeropuertos europeos.

“Por alguna razón, principalmente por menor presencia, estas rutas se fueron retirando. Queremos recuperarlas sin descuidar nuestros mercados consolidados”, afirmó Fridman.

Sostuvo que en Polonia, considerado un mercado emergente, también se mantienen conversaciones para establecer conexiones chárter hacia Puerto Vallarta, el principal destino de playa de Jalisco.