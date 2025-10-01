Insulet inaugura en Guadalajara Centro Global de Capacidades

Guadalajara, Jal. Con una inversión de 30 millones de dólares, la empresa especializada en dispositivos médicos, Insulet, inauguró en Guadalajara su nuevo Centro Global de Capacidades.

El proyecto generará 1,000 empleos de alto nivel en áreas clave, y ofrecerá servicios en áreas como atención al cliente, finanzas, Tecnologías de la Información, cadena de suministro y desarrollo de software.

El coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco, destacaron que la llegada de esta empresa a la capital de Jalisco, es muestra de que el estado sigue atrayendo inversión extranjera gracias a factores como su ecosistema de alta tecnología y su talento bilingüe altamente capacitado.

Los funcionarios destacaron asimismo que Guadalajara superó a otras ciudades en México y Latinoamérica para atraer el Centro Global de Insulet, consolidando a la entidad como líder en innovación y desarrollo.