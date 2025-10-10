Se hundió la Marigalante en Puerto Vallarta

Guadalajara, Jal. La icónica embarcación Marigalante, que por cerca de 30 años fue uno de los principales atractivos de Puerto Vallarta, se hundió la tarde de este viernes, según confirmaron autoridades de Protección Civil Jalisco y la empresa propietaria del galeón.

"Tras una falla en su sistema de achique, el histórico galeón se hundió este viernes frente al centro de la ciudad", informó la compañía a través de un comunicado.

Aclaró que el hundimiento no causó víctimas toda vez que todos los pasajeros fueron evacuados por la tripulación que previamente intentó regresar a puerto para realizar reparaciones técnicas.

Sin embargo, las fallas del sistema se complicaron y el navío comenzó a hundirse por lo que, desde un inicio se activaron los protocolos de seguridad y los pasajeros fueron evacuados sin riesgo.

Marigalante fue construida en 1987 y botada oficialmente en 1992 con motivo del V centenario del Descubrimiento de América. Fue una réplica de la Santa María, nave con la que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico.

"La empresa se siente orgullosa, junto con el pueblo de Vallarta, de este barco que por más de 30 años fue emblema de alegría, tradición y belleza en nuestra bahía", refiere el comunicado.

Se informa asimismo que las personas que adquirieron boletos para realizar viajes en el galeón en próximos días, les será reembolsado su dinero.