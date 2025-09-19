Hotel Patio Azul obtiene distintivo de Haciendas y Casonas de Jalisco

Puerto Vallarta, Jal. El hotel-concepto Patio Azul Luxury se convirtió en el primer hotel de Puerto Vallarta en recibir el distintivo que lo acredita como miembro de la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco.

La titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), Michelle Fridman Hirsch, destacó que por más de 25 años, dicha asociación ha promovido la hospitalidad con identidad y preservación del patrimonio.

Ubicado en la zona de Conchas Chinas, al sur de la Bahía de Banderas, Patio Azul esn"un hotel con historia convertido en espacio de lujo que honra el alma de Jalisco".

Por su parte, el propietario del hotel, Fernando García de Llano Valenzuela, comentó que el espacio cuenta con 18 habitaciones, restaurante de especialidades abierto tanto a huéspedes como a público externo, alberca, jacuzzi y spa.

La Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco cuenta con 41 hoteles afiliados en 23 destinos del estado.

Ser miembro de Haciendas y Casonas de Jalisco significa formar parte de la asociación más reconocida de hoteles boutique, donde se certifican altos estándares de calidad, personalización y hospitalidad, detalló García de Llano.

"Ser parte de esta red, funciona como un sello de confianza para turistas exigentes y aumenta la visibilidad frente a mercados premium, incluyendo viajeros culturales, gastronómicos, y de alto poder adquisitivo", abundó.

La arquitectura de Patio Azul está inspirada en las casonas coloniales con patios, fuentes y piezas artesanales "que transmiten tradición y estilo boutique de lujo".

Sus interiores, abundó el empresario, evocan el legado de Frida Kahlo, Diego Rivera y la mariposa monarca.