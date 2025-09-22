Gobierno de Puebla, atento a plan de Volkswagen sobre posibles ajustes en su plantilla laboral

Puebla, Pue. El gobierno del estado estará atento a la decisión que tome la planta de Volkswagen de México en octubre sobre reducir 15% su plantilla laboral, comentó el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui.

Lo anterior, porque el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw) reveló en agosto, tras la revisión salarial, donde acordaron 4% de aumento, que la armadora alemana atraviesa por un entorno complejo.

El funcionario estatal mencionó que han sostenido reuniones con el sindicato y la representación de la empresa alemana para conocer la situación, por lo que únicamente sabe que “el tema de reducir la plantilla laboral está sobre la mesa y que se analiza”.

Dejó en claro que el gobierno poblano es respetuoso de las decisiones que tome Volkswagen de México; sin embargo, espera que no suceda o el impacto sea mínimo en material laboral.

La planta automotriz instalada en el municipio de Cuautlancingo, tiene 7,222 sindicalizados, a cuya cifra se ha llegado por retiros voluntarios anticipados en los últimos años.

Gabriel Chedraui comentó que, pese a esa situación, el panorama laboral es bueno, ya que se vienen realizando varias ferias del empleo a lo largo del año, donde participan proveedoras de autopartes, que también trabajan con otras armadoras en el país.

Y es que Volkswagen de México anunció hace una semana que tiene considerado un plan de automatización para hacer más eficiente su producción de automóviles en Puebla.

El titular de la Sedetra pidió esperar a que llegue el mes de octubre, a fin de conocer la postura de la empresa alemana, porque “igual no es un 15%, sino un 10% o 5% de recorte de personal, pero tampoco lo sabemos”.

Insistió que sólo tuvieron una plática con directivos de la armadora alemana sobre el tema de recorte de personal, pero no hay algo definitorio. Agregó que están preparando alternativas para proteger el empleo en Puebla.