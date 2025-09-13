Buscar
México eleva aranceles: la respuesta de China y el impacto en la industria automotriz

La medida, que generó un fuerte debate, apunta a fortalecer la industria nacional, pero ha provocado una inmediata reacción de China, principal socio comercial afectado.

Redacción El Economista

Enfrentando presiones comerciales, México anunció hace unos días una propuesta para elevar los aranceles a diversos productos importados de países con los que no tiene acuerdos de libre comercio. 

México eleva aranceles: el objetivo es la industria nacional

El gobierno mexicano presentó un plan para subir los aranceles hasta un 50% a importaciones de países sin tratados comerciales

La propuesta, que debe ser aprobada por el Congreso, busca proteger sectores clave como el automotor, el textil y el siderúrgico. 

La iniciativa llega en un momento de crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos, y aunque no menciona directamente a ningún país, los productos chinos son los más afectados.

De aprobarse, la medida incrementaría notablemente los aranceles para autos ligeros, que pasarían de un 15% a 20% actual a un 50%. Otros productos como textiles, ropa y acero también verían un aumento en sus impuestos de importación.

China responde con "cautela" y advertencias

El gobierno de China reaccionó de inmediato a la propuesta, calificándola de "coerción" y llamando a México a actuar con "cautela". A través de su embajada, Pekín advirtió que tomará las "medidas necesarias" para defender sus derechos e intereses. Aunque no se especificaron las acciones, la tensión diplomática es evidente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que las medidas sean coercitivas o que estén dirigidas específicamente contra China. En un intento por calmar las aguas, anunció que se reunirá con representantes de Pekín la próxima semana.

El contexto de la decisión: presiones de Estados Unidos y el efecto en el mercado

El plan de México se da en un contexto de presiones por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha exigido a sus socios comerciales, incluido México, que aumenten los aranceles a China. 

Expertos señalan que los principales afectados por la nueva política arancelaria serían los fabricantes chinos de autos eléctricos y de gasolina, como BYD y Tesla, cuyas ventas en México han crecido exponencialmente en los últimos años. Sin embargo, las grandes compañías estadounidenses con plantas en México, como General Motors y Ford, quedarían protegidas. 

El incremento arancelario amenaza con frenar el crecimiento del mercado de autos eléctricos en México y podría tener un impacto significativo en los consumidores.

Pese a la preocupación de China, la presidenta Sheinbaum insiste en que las medidas buscan "fortalecer la producción nacional" y no afectarán la relación de México con los países asiáticos.

Con información de AFP y Reuters 

