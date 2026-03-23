Fortaleza fiscal detona infraestructura para movilidad y transporte público en Michoacán

El gobierno de Michoacán destinó 7,000 millones de pesos para movilidad y transporte público durante la administración actual que inició en el 2021, recursos que han permitido al estado “revertir más de 50 años de rezago en infraestructura de transporte”, dijo a El Economista, Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

“No fue por arte de magia que tenemos recurso para hacer estas macro obras, sino que tiene que ver con la confianza de los michoacanos a este gobierno, porque realmente están viendo que estamos haciendo obra como nunca”, afirmó.

Para el ejercicio fiscal 2026, Michoacán estima ingresos propios por 10,293 millones de pesos, cifra que representa el triple de lo recaudado en el 2021 que fue de 3,320 millones de pesos, “esto tiene que ver con que implementamos el gobierno digital y que hicimos una campaña de concientización al inicio de este gobierno, de que tu dinero regresa en obra pública”.

“Se recaudó de manera impresionante cifras que no esperábamos en la Secretaría de Finanzas, gracias a esa buena respuesta que hubo de los michoacanos tuvimos un incremento paulatino, que se dio año con año con el gobierno digital porque ya no había filas, no había coyotes”, detalló.

Con estos recursos se diseñó un esquema de inversiones multianuales que le ha permitido ejecutar obras de gran tamaño sin generar deuda, “hace más de 50 años se concesiona a particulares el transporte, que era una obligación estatal, desde ese momento no hubo un sólo peso invertido por parte del gobierno del estado en ningún proyecto de transporte”.

Transporte masivo

El teleférico de Uruapan será inaugurado el próximo 18 de abril, “transformará la movilidad en Uruapan, municipio que será el primero en tener un Sistema Integrado de Transporte en el estado”, recorrerá 8.4 kilómetros a través de seis estaciones y contará con 91 cabinas que ya se encuentran listas para brindar servicio a más de 118,000 personas.

Durante el primer año de operación la empresa Doppelmayr, a cargo de la construcción, acompañará al personal estatal para la transferencia de tecnología y capacitación para su administración. “La idea es no concesionar un servicio, no queremos dárselo a privados. Lo vamos a operar a través de una dirección de teleféricos del gobierno del estado” adscrita a la Sedum “en donde únicamente vamos a operar el servicio”.

“Esta dirección tiene a su vez las posibilidades de contratar el personal de limpieza, de mantenimiento, pero es a través de un organismo público descentralizado (OPD) que vamos a operar tanto teleféricos como la parte operativa de Morebus”, acotó.

“Los teleféricos se están construyendo con recursos 100% estatales y sin generar deuda”, el teleférico de Uruapan tiene una inversión de 3,200 millones de pesos y el de Morelia 2,500 millones de pesos, a cargo de la empresa Leiner que concluirá los trabajos en diciembre de este año.

El primer sistema de Autobús de Tránsito Rápido (BRT), Morebús, tendrá 2,200 millones de pesos en su primera etapa, con casi 1,000 aportados por la Federación a través de Banobras a fondo perdido. “El gobierno estatal destina sus recursos a la construcción del carril confinado, las estaciones y las terminales, es decir, toda la infraestructura necesaria para que el sistema pueda funcionar”.

Los concesionarios actuales no pierden sus concesiones, sino que se integran al nuevo sistema como socios.