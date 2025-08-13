Expo Mueble proyecta ventas por 4,000 millones de pesos en su edición Verano 2025

Guadalajara, Jal. Con la proyección de concretar ventas por 2,000 millones de pesos (mdp) durante los cuatro días de exposición, y una cantidad similar en las dos semanas posteriores, inició Expo Mueble Internacional y Tecno Mueble Internacional Verano 2025, considerada la feria de la industria del mueble líder en América Latina y una de las cuatro más importantes a nivel mundial.

"Jalisco sigue siendo el motor de la industria del mueble en México; más del 40% de las exportaciones nacionales provienen de aquí, reafirmando nuestro liderazgo, calidad, diseño y capacidad productiva", indicó Ana Cornejo, secretaria del Consejo Directivo de la Asociación de Fabricantes de Muebles en Jalisco (AFAMJAL).

Añadió que el sector del mueble "es un pilar estratégico para el desarrollo económico de México" ya que genera empleo, fortalece la producción local, y proyecta al país como un actor clave en el mercado global del mobiliario y el diseño.

Potencia exportadora

"México se posiciona como la quinta potencia mundial en exportación de muebles y colchones, solo detrás de China, Alemania, Vietnam e Italia. Esto nos coloca como líderes en exportación de muebles en América, superando a países con gran tradición en este sector como lo son Estados Unidos y Dinamarca", subrayó Ana Cornejo.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Cindy Blanco, expresó que de ese quinto lugar que ocupa México en exportaciones a nivel global, 40% de las ventas al exterior de muebles provienen de Jalisco.

"En Jalisco, el sector mueblero representa 25,000 empleos directos y esto es prácticamente el 15% del empleo formal a nivel nacional del sector mueblero; es importantísimo el rol que juega Jalisco para el sector", subrayó la funcionaria.

Abundó que el 86% de las 3,000 unidades económicas que tiene Jalisco en este sector, son micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes).

"Esta feria es una plataforma clave; en medio de la desaceleración del empleo que se está registrando en el país, ferias como ésta representan una importante generación de puestos de trabajo indirectos, desde la instalación de stands, colocación de alfombras, traslado de muebles, etcétera", expresó Blanco Ochoa.

Expo Mueble Verano

En la edición Verano 2025 de Expo Mueble y Tecno Mueble que concluye el próximo 16 de agosto, participan 500 expositores nacionales y extranjeros, quienes presentan sus más recientes colecciones, tecnología y soluciones para la industria del mueble.

De acuerdo con los organizadores, se espera la asistencia de 45,000 compradores de todo México, de Estados Unidos, Centro y Sudamérica.