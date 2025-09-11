Van 8 muertos y 67 hospitalizados por explosión de pipa en Puente de la Concordia en Iztapalapa: Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, actualizó la tarde de este jueves la cifra de muertos a 8 personas tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

La jefa de Gobierno capitalina informó que 94 personas resultaron afectadas por la explosión de un camión cuando circulaba por el Puente de la Concordia. Además precisó que: 22 personas están en estado crítico, 6 más en situación grave, 39 se reportan delicadas y 67 personas continúan hospitalizadas en 19 hospitales del sistema de salud local y federal.

Las autoridades precisaron que son 7 hombres y una mujer las víctimas morales.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó este miércoles en un comunicado que el semirremolque involucrado en el incidente pertenece a la empresa Transportador Silza, y que no cuenta con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte.

Silza respondió este jueves que sí cuenta con pólizas de seguro vigentes, entre otras las coberturas para el transporte de materiales peligrosos.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa matutina que se trató de un accidente "trágico" que no debe volver a ocurrir. "No son solamente las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición", dijo la primera mandataria.

Sheinbaum Pardo explicó que las instituciones federales encargadas de otorgar permisos para el transporte de sustancias peligrosas revisarán las normativas.

