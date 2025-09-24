En cuatro años Querétaro captó 180 inversiones por 102,611 millones de pesos

Querétaro, Qro. En los últimos cuatro años la entidad captó 180 proyectos de inversión privada por un monto de 102,611.7 millones de pesos.

Esas inversiones representan a 81,319 empleos en lo que va de la administración, generando un beneficio directo para 275,0000 personas, de acuerdo con datos del cuarto informe de actividades del gobernador Mauricio Kuri González, el cual también presenta indicadores de los primeros cuatro años de la administración estatal (2021-2027).

Particularmente en el último año de la gestión -el motivo del cuarto informe- atendieron 32 agendas de promoción económica, que se tradujeron en 53 nuevos proyectos de inversión que representaron una derrama económica de 30,190.8 millones de pesos y 12,773 empleos formales, detalla el documento.

Las inversiones confirmadas durante el último año son capitales primordialmente de Alemania, Francia y Estados Unidos; se trata de proyectos productivos de las industrias automotriz, aeronáutica, electrónica y de tecnologías de la información.

Al precisar los resultados del cuarto año de gobierno, en el eje económico, la administración estatal informó que se recibieron 13 misiones empresariales de distintas regiones del mundo, para compartir experiencias y establecer vínculos de colaboración entre empresas, instituciones y centros de investigación.

También detalla que se generaron 12,473 vinculaciones entre empresas queretanas y otras empresas locales, regionales, nacionales e internacionales, propiciando negocios con capacidad de exportación directa e indirecta.

Entre los retos económicos que plantea el informe, enlista aumentar la tasa de incremento anual de proyectos de atracción de inversión (de 7.7 a 10%); así como estar entre los primeros 15 lugares en el subíndice de economía estable del Índice de Competitividad Estatal.

También, permanecer en los primeros 15 lugares en la participación del PIB no petrolero; mantener al estado en los cinco primeros lugares en cuanto a PIB per cápita, entre otros aspectos.

Con motivo del cuarto año de la administración estatal, este miércoles el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, -en representación del gobernador- entregó la versión escrita del informe 2024-2025, en sesión solemne del Pleno de la LXI Legislatura de Querétaro.

Legisladores identifican retos

Durante la entrega del informe, diputados locales externaron opiniones encontradas: legisladores de oposición plantearon que la entidad tiene desafíos en materia de desigualdades, rezago social, seguridad, desarrollo económico, suministro de agua, entre otros puntos; otras posturas destacaron avances en materia económica, certificación policial, reducción de pobreza y demás.

Como representante del del grupo legislativo de Morena, el diputado Ulises Gómez de la Rosa, mencionó que las desigualdades y carencias del estado llaman a una reflexión profunda, así como a aplicar acciones correctivas para garantizar el desarrollo social; también cuestionó el gasto en publicidad, en la obra de Paseo 5 de Febrero, así como la contratación de deuda pública.

“Hay rezagos, hay vacíos y obligaciones incumplidas que irritan y desalientan al pueblo; no pasa al olvido el reemplacamiento que lastimó nuestras economías personales, 2,300 pesos por juego de placas despintadas; tampoco hay amnesia sobre el préstamo de los 3,500 millones para subestaciones eléctricas que hasta el día de hoy no hemos visto”, dijo.

La coordinadora del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada Rovirosa, reconoció la labor del gobierno estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional para atender la contingencia de las lluvias recientes; también mencionó que se alcanzó 100% de certificación policial con el certificado único, siendo uno de los dos estados en lograrlo.

En tanto, habló de pendientes en protección civil, en la certificación de personal; refirió la iniciativa que presentó en julio en la materia, para mejorar los atlas de riesgos, establecer fondos de emergencia, así como alerta SMS ante desastres o contingencias, entre otros puntos.

De la fracción de Partido del Trabajo, la legisladora Claudia Díaz Gayou señaló que la entidad enfrenta una realidad contrastante, con una desigualdad creciente, falta de acceso a servicios de salud, movilidad limitada, violencia de género y otros retos.

Propuso que se cree un Sistema Estatal de Cuidados, impulsar la justicia fiscal, garantizar la procuración de justicia, fortalecer políticas de igualdad sustantiva, etcétera.

La diputada por el Partido Verde Ecologista de México, Perla Patricia Flores Suárez, reconoció el trabajo en materia de crecimiento económico y atracción de inversiones, también mencionó proyectos de infraestructura que fortalecen la conectividad; en seguridad afirmó que Querétaro es uno de los estados más estables.

Además, indicó que existen desafíos en la movilidad de las zonas urbanas, la protección del medio ambiente frente al crecimiento acelerado, la necesidad de garantizar vivienda digna y accesible.

En representación del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza informó que darán seguimiento a la política económica y financiera del estado; y en su momento formularán propuestas para mejorar la eficiencia de los recursos. También pidió hacer un análisis objetivo del informe.

En representación del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, el diputado Mauricio Cárdenas Palacios destacó las políticas económicas, de seguridad, de programas sociales y la reducción de los indicadores de pobreza, así como la colaboración en materia legislativa.

“La reducción de la pobreza en más de 5 puntos porcentuales y de la pobreza extrema a uno de los niveles más bajos del país. El ingreso familiar creció 17.8% en sólo dos años, colocando a Querétaro en el top 5 nacional”, indicó.

Tras la entrega del informe ante el Congreso local, este jueves y viernes se llevará a cabo el ejercicio de glosa para que los secretarios informen el estado de la administración pública.