LG confirma nueva inversión en Querétaro

Querétaro, Qro. LG Innotek instalará un nuevo centro de producción en Querétaro, donde invertirá 3,500 millones de pesos.

En esta planta el fabricante coreano producirá cámaras, LED, motores y componentes automotrices, confirmó el gobierno estatal de Querétaro a través de un comunicado de prensa.

La fábrica estará en el Parque Industrial Kaizen, en Colón, municipio localizado en el centro-oeste de Querétaro. En la primera etapa incorporará 630 colaboradores.

La inversión fue dada a conocer después de que directivos de la firma se reunieron con autoridades locales.

A través de un video, el gobernador Mauricio Kuri González informó que la compañía tiene planes de aumentar la plantilla de trabajadores que albergarán en esta planta.

“Van a invertir cerca de 3,500 millones de pesos, la primera parte de la planta va a tener más de 600 empleados, en poco tiempo me dicen que quieren crecer al doble y seguirán creciendo la parte del empleo. En Querétaro sabemos que el mejor programa social es el empleo, que lleguen esta clase de empresas mundialmente conocidas, aquí en Querétaro tenemos el mejor talento”, expresó.

La nueva inversión se sumará a las operaciones que la firma tiene en la entidad, debido a que opera una planta en San Juan del Río, donde cuenta con 600 trabajadores.

LG fabrica componentes electrónicos y materiales para diversas industrias, entre ellas, la automotriz, dispositivos móviles, electrónica de consumo e internet de las cosas. Se especializa en tecnologías como módulos de cámara, pantallas, semiconductores y soluciones de iluminación para automóviles.

El nuevo proyecto de LG se suma a las inversiones concretadas en la entidad. En tanto, Querétaro cuenta con una cartera de casi 50 intenciones de inversión, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

