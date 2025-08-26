Contratación y retención de talento, principal desafío para empresas de Jalisco: BUK

Guadalajara, Jal. La contratación y la retención de talento calificado, es uno de los principales desafíos para las empresas de Jalisco, principalmente en sectores como la industria tecnológica y el comercio, comentó a El Economista, Andrés Gómez, CEO de Buk México, empresa tecnológica especializada en la gestión de personas.

"En desarrollo de tecnología todos sabemos que Jalisco es un polo muy fuerte de desarrollo tecnológico y por ende, de comercio y de industria, y eso hace que las empresas de Jalisco estén enfrentando un desafío; cada vez les cuesta más trabajo sumar talento calificado, hay mucha oferta de puestos de trabajo y es difícil adquirir talento y a su vez, retener el talento", explicó.

Building Happiness

Indicó que fue precisamente a partir de la necesidad detectada en Jalisco, que la compañía desarrolló el programa "Building Happiness", una certificación para que las empresas tengan mayor exposición en el mercado para mostrar que están haciendo las cosas bien, que son un mejor lugar para trabajar, y por tanto les es más fácil atraer y retener a sus colaboradores.

"Building Happiness es un certificado de que las empresas cumplen con ciertos criterios que son muy exigentes, por ejemplo, sostenibilidad ambiental, reconocimiento a sus colaboradores, que tengan una cultura sana, hay distintos pilares, y nosotros reconocemos a las empresas y les entregamos un certificado", refirió Andrés Gómez.

El programa, añadió, permite a las empresas medirse para mejorar; al hacerlo, tienen un proceso de contratación mucho más fácil; es decir, les cuesta menos trabajo que los postulantes acepten sus ofertas de trabajo, además de reducir hasta 35% la rotación de sus colaboradores.

Reemplazo cuesta tiempo y dinero

De acuerdo con el especialista, una empresa que pierde un colaborador bueno; por ejemplo, un colaborador que renuncia porque no tiene buena relación con su líder, o no está contento con su paga o con el ambiente de trabajo, a esa empresa le cuesta seis meses en reemplazarlo.

"Porque seis meses es el tiempo en el que sales a buscar su reemplazo, lo encuentras, lo entrenas y se da una curva de aprendizaje hasta que el colaborador nuevo está capacitado y disponible para ejercer el cargo. Entonces, el costo para una empresa por el tiempo de rotación de un colaborador que es bueno y se fue, es altísimo", enfatizó.

Duplican crecimiento

A tres años de su llegada a México, la empresa de origen chileno BUK, trabaja con 100 empresas jaliscienses que representan alrededor de 80,000 personas que utilizan su software especializado en Recursos Humanos y gestión de personal, cifra que supuso duplicar los 40,000 usuarios del año anterior.

"Y son de distintas industrias; algunos clientes nuestros son por ejemplo, la Universidad Autónoma de Guadalajara, Happyland, tenemos sectores tanto de industria, de comercio, de tecnología, académicos y la ventaja de nuestro sistema es que no es un sistema de nicho; es decir, tenemos empresas grandes y tenemos empresas chicas de 50 o 100 colaboradores y en cualquier industria", ahondó.

"Hemos reunido en un solo software todos los procesos clave de las áreas de Recursos Humanos, desde la parte ruda como administración; todo lo que tiene que ver con la nómina, el control de asistencia, la gestión de activos, hasta la parte más blanda como evaluaciones de desempeño, contratación, capacitaciones, feedback...y eso permite que las áreas de Recursos Humanos estén más enfocadas en lo trascendental, aportar valor hablando con las personas, en vez de estar inmersas en la talacha administrativa", compartió el CEO.