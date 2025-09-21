Cierran cerca de 4,000 cuartos en Cancún por temporada baja

Cancún, QRoo.- La temporada baja está orillando al cierre temporal de habitaciones en el Caribe mexicano. Tan sólo en Cancún se reportan 3,109 cuartos cerrados por remodelación.

A ello se suman otras 296 en el primer cuadro de la ciudad, otras 143 en Puerto Morelos, además de otras 424 en la zona continental de Isla Mujeres.

Es decir, son ya 3,972 los cuartos con cierre por remodelación durante la temporada más baja del año.

En entrevista previa, Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, ya había anticipado que durante la actual temporada muchos hoteles aprovecharían para remodelar sus instalaciones de cara a la temporada alta de invierno, pues las bajas ocupaciones permiten sacar de circulación ciertas áreas de los centros de hospedaje para hacer trabajos de remozamiento.

Lo que se desconoce hasta el momento es a cuántos trabajadores está afectando este cierre temporal de habitaciones.

En su más reciente declaración al respecto, el dirigente de la AHCPMIM, Rodrigo de la Peña negó que desde el organismo que él preside se promuevan políticas laborales como los descansos “solidarios” o las vacaciones forzadas sin goce de sueldo, aunque reconoció que ya corresponde a cada hotel en lo particular decidir cómo maneja sus plantillas laborales durante los más de dos meses que se extiende la temporada más baja del año.

Al menos el reporte estadístico sí da cuenta de una temporada baja mucho más complicada que el año previo.

En pleno puente patrio la zona hotelera de Cancún reportó 59.4% de ocupación; el centro de la ciudad se situó en 39.5%; Puerto Morelos en 44.6% y la zona continental de Isla Mujeres en 60.1%.

El promedio de ocupación entre el 1 y el 16 de septiembre arroja que la zona hotelera de Cancún se encuentra por lo menos dos puntos porcentuales por debajo de lo registrado en el mismo periodo del año anterior, mientras que los hoteles del primer cuadro de la ciudad se ubican a 10 puntos de diferencia del 2024; Puerto Morelos también está a la baja en 4 puntos, mientras que la zona continental de Isla Mujeres también está a la baja en casi 3 puntos porcentuales.

Ello coincide con que el Aeropuerto Internacional de Cancún registró sus dos peores jornadas en pleno puente de las fiestas patrias; la primera el 16 de septiembre con 347 operaciones y un día después cayó aún más hasta las 341.