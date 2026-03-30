Semana Santa: descansarán 30% de comercios del Centro Histórico de Puebla

Puebla, Pue. El Consejo de Comerciantes del Centro Histórico prevé que al menos 30% de los 1,500 socios de la zona, determinen dar descanso en la Semana Santa a los empleados, porque los mayores beneficiados con ese periodo de vacaciones son prestadores de servicios.

José Juan Ayala Vázquez, presidente del organismo, comentó que en esos días, las familias locales y foráneas solo gastan en alimentos y entretenimiento.

Ante ello, dijo, las ventas son bajas sobre todo para negocios de electrónica, ropa, zapatos y otros artículos de uso personal.

Puntualizó que no serían los siete días que den a sus empleados, sino solo del jueves al domingo, porque también son fechas en que poblanos salen de la angelópolis a otros destinos turísticos del país.

En este contexto, dijo que serían alrededor de 1;600 personas las que sean mandadas a descansar, lo cual se notificó con anticipación y estuvieron de acuerdo.

Sobre el resto de negocios, dijo que son restaurantes, tiendas de recuerdos, artesanías, entre otros enfocados al turismo, los que permanecerán abiertos toda la Semana Santa, esperando un repunte en las ventas, del 30 por ciento.

Sin cambios en precios

Ayala Vázquez indicó que hay confianza en ser benéfico ese periodo de asueto para los prestadores de servicios, quienes mantienen precios sin cambios para no inhibir al consumo.

Refirió que en el primer puente largo de febrero, las ventas sólo incrementaron 10% debido a que aún se resentía la “cuesta de enero”, por lo que estas vacaciones pueden ser un parteaguas del repunte económico local.

No obstante, pidió a las autoridades del municipio que tengan un operativo permanente para evitar la presencia de vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad.

Mencionó que los representantes del comercio informal están esperando la oportunidad de que sean descuidadas las zonas de locales estos días de Semana Santa para invadir las calles, lo cual dará una mala imagen a la ciudad si eso pasa.

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