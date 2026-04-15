CDMX despliega 35 unidades de RTP para apoyar a usuarios del Metro tras afectaciones en la Línea 3

Una falla eléctrica originada por un disturbio externo ajeno al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro afectó esta tarde la operación de la Línea 3, específicamente en el tramo comprendido entre Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, lo que obligó a desalojar trenes y activar un plan emergente de movilidad.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el incidente ocurrió en una subestación de rectificación eléctrica ubicada en la terminal Universidad, lo que dejó sin energía las vías en el tramo mencionado.

Al corte de las 21:00 horas, el Metro informó que, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), continúa con las labores para restablecer el servicio.

Ante la suspensión de la energía, los trenes que se encontraban en circulación fueron desalojados con apoyo de Protección Civil y Seguridad Industrial del Metro, las maniobras se realizaron sin que se registraran incidentes o personas lesionadas, informó el organismo.

El servicio se mantiene con normalidad en el tramo Indios Verdes – Miguel Ángel de Quevedo; mientras que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) desplegó 35 unidades para trasladar a los usuarios entre las estaciones sin servicio.

Adicionalmente, elementos del Sector Xotepingo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participan con camionetas y autobuses para apoyar la movilidad en el tramo Miguel Ángel de Quevedo – Universidad.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones y mantenerse atentos a la información oficial a través de los canales del Metro y del Gobierno de la Ciudad de México.