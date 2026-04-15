Metro de CDMX y CFE trabajan para restablecer servicio en la Línea 3 tras falla eléctrica

La tarde de este miércoles, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportó una interrupción parcial en el servicio de la Línea 3, debido a un "disturbio eléctrico externo" a sus instalaciones. El incidente ha dejado sin funcionamiento las estaciones Copilco y Universidad, lo que obligó al desalojo de pasajeros en vías.

A través de una publicación en redes sociales, el Metro informó que el servicio opera de manera provisional únicamente en el tramo que va de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo, en ambos sentidos. Por el contrario, no hay circulación de trenes en las estaciones de Copilco y Universidad.

El Metro llamó a la población a tomar sus previsiones.

Para mitigar la afectación a los usuarios, el director del STC Metro, Adrián Rubalcava, anunció que el tramo fuera de servicio está siendo cubierto con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Rubalcava detalló que por seguridad "fue necesario descender a personas usuarias de un tren en túnel, con apoyo de Protección Civil y Seguridad Industrial".

El Metro informó que trabaja en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para diagnosticar el origen del disturbio eléctrico y normalizar el suministro de energía.

"Continúan los trabajos en coordinación con la #CFE para normalizar y reanudar en su totalidad el servicio en la Línea 3", señaló la institución, aunque por ahora no se cuenta con una hora estimada para la reapertura de las estaciones afectadas.