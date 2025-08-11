Catorce vuelos fueron cancelados entre Cancún y CDMX por intensas lluvias

Cancún, QRoo.- El Aeropuerto Internacional de Cancún reporta 14 vuelos cancelados la noche del domingo 10 de agosto desde y hacia la Ciudad de México por las intensas lluvias.

El reporte de Aeropuertos del Sureste (Asur) da cuenta de la cancelación de siete llegadas y siete salidas, de las cuales seis llegadas y su correspondiente despegue correspondieron a Aeroméxico desde y hacia la capital del país, así como una más de VivaAerobus, desde y hacia Monterrey.

Es decir, en total fueron catorce vuelos, doce de Aeroméxico y dos más de VivaAerobus. También se reportaron tres llegadas en escala técnica, es decir vuelos desviados hacia Cancún: uno de Iberia en la ruta Madrid-CDMX y dos más de Aeroméxico en los vuelos Orlando-CDMX y Lima-CDMX.

Según datos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX, las lluvias afectaron a 104 vuelos y a 14,892 pasajeros, algunos de los cuales fueron desviados a aeropuertos como el de Acapulco, Felipe Ángeles (AIFA) y Cancún.

La suspensión de vuelos inició a las 19:45 horas (hora centro) del domingo 10 de agosto para garantizar la seguridad de aterrizajes y despegues.

El aeropuerto capitalino informó que la intensidad de la tormenta colapsó el sistema de drenaje pluvial, incluso en áreas de las terminales que habían recibido mantenimiento reciente. Para atender la contingencia, se desplegaron equipos vactor y motobombas con el fin de extraer el agua acumulada en pistas, plataformas, vialidades y zonas operativas.

Ya para este lunes 11 de agosto se reportó normalidad entre la Ciudad de México y Cancún. Asur reportó una jornada con 456; 229 llegadas (94 nacionales y 135 internacionales), así como 227 salidas (93 nacionales y 134 internacionales).