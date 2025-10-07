Cae tráfico en principales rutas aéreas desde Estados Unidos a Cancún

Cancún, QRoo.- Entre enero y agosto del presente año, la gran mayoría de las rutas aéreas entre Cancún y Estados Unidos acusan una caída en tráfico de pasajeros que en algunos casos llega a ser de doble dígito.

Así lo consigna el reporte elaborado por el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC, por su sigla en inglés), según el cual la caída más alta se registra en el vuelo Cancún-Chicago, con un descenso de 15%, seguido del Cancún-Denver con un -11.3%., respecto del mismo periodo de 2024.

La ruta Cancún-Dallas también arroja un -5.8%; Cancún Nueva York -3.6%; Cancún-Atlanta -2.5% y Cancún Houston -0.8%.

Aunado a ello, son ya por lo menos tres meses consecutivos en que el mayor volumen de pasajeros internacionales ya no corresponde a ninguna ruta hacia Estados Unidos como históricamente había sido hasta inicios del presente año.

Ahora la principal ruta internacional no sólo hacia el Caribe mexicano, sino a nivel nacional, es la que conecta a Cancún con Toronto, la cual muestra incluso un porcentaje de crecimiento del 23.6%; de hecho, la otra ruta que también crece a niveles sin precedentes es Cancún-Montreal a una tasa de 37.9%.

Otras rutas que también reportan saldo positivo es Cancún-Los Ángeles con 4.9% al alza, así como Cancún-Miami con 7.2%.

En vuelos nacionales, el panorama también se presenta complicado, pues cinco de diez principales rutas hacia Cancún también presentan caídas.

Entre las más importantes se encuentran las conexiones Cancún-CDMX y Cancún-Monterrey con disminuciones de 5.5 y 5% respectivamente.

Cancún-Toluca también registra un -7.1 y el vuelo Cancún-AIFA se retrae 2.9%; todo lo anterior en el periodo enero y agosto del presente año.

Pese a los notables descensos, el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible destaca que Cancún mantiene un papel protagónico en el top ten de rutas internacionales, manteniendo la ruta Cancún-Toronto al frente, como la de mayor tráfico foráneo de todo el país.