Empresariado y gabinete se reúnen con Carney

Como parte de su agenda de actividades en suelo mexicano, el primer ministro canadiense Mark Carney se reunió la tarde del jueves en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, con miembros de su gabinete y empresarios mexicanos y canadienses.

“Hoy en Palacio Nacional, nos reunimos con la Pdta. Claudia Sheinbaum @Claudiashein y el primer ministro de Canadá, @MarkJCarney. En el marco del encuentro México–Canadá, reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la relación bilateral, impulsar el comercio, la inversión y consolidar una América del Norte más competitiva y próspera”, reportó desde sus redes sociales Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Hacia la noche se llevó a cabo una reunión en honor al Carney, en donde participaron más de 200 empresarias y empresarios de ambos países. En ese evento, el canciller Juan Ramón de la Fuente acudió en representación de la presidenta Sheinbaum.

“Durante el encuentro, acompañado por el jefe de Unidad para América del Norte, @r_velascoa, el canciller De la Fuente resaltó que la reunión en Palacio Nacional fue sumamente productiva, pues se logró concretar un Plan de Acción 2025-2028, el cual servirá como hoja de ruta para la creación de acciones conjuntas durante ese período de tiempo”, informó en su cuenta de X la Secretaría de Relaciones Exteriores.