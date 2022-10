Sustentabilidad y pensiones, los ejes para generar ingresos

León, Gto. Durante este sexenio, difícilmente el pacto fiscal se podrá modificar y si los estados quieren tener mayor autonomía financiera y dejar de depender de las asignaciones presupuestarias federales, sumado a un contexto donde los ingresos petroleros disminuirán en un futuro, tienen que generar nuevos sistemas de financiamiento, coincidieron los gobernadores de Guanajuato, Yucatán y Nuevo León.

En el foro de Infraestructura desde la Visión Estatal de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2022, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, señaló que será complicado que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se generen cambios en las fórmulas presupuestarias, ya que está en sus dos últimos años de gestión.

Refirió que a nivel subnacional se buscará contar con mayores montos de participaciones y aportaciones, sobre todo aquellos estados que tienen un menor porcentaje de ingresos propios. Sin embargo, puntualizó que es momento de aplicar nuevos mecanismos de financiamientos.

“El chiste es que con lo que se disponga hagamos lo necesario, como lo está haciendo Yucatán, que está creciendo (su economía) por encima del promedio a nivel nacional, el estado más seguro del país, la Inversión Extranjera Directa a muy buenos niveles”, añadió el mandatario.

Respecto a las nuevas formas de generar recursos, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, detalló que hay diferentes caminos, entre ellos que los gobiernos apuesten por el uso de los fondos de pensiones estatales para generar proyectos de infraestructura de movilidad, ya que generan ingresos fijos anualmente.

“No puedes depender 100% de la Federación, por eso nuestra apuesta es hacer negocios para que nuestro fondo de pensiones crezca”, consideró.

Expuso que Guanajuato ya arrancó este tipo de sistema, pues aprovechó el fondo actual de pensiones de más de 30,000 millones de pesos, para invertir 16,000 millones en instrumentos financieros.

Lo anterior permitió un respaldo de pensiones estatales hasta el 2082, así como el desarrollo de proyectos como la autopista Guanajuato-Silao, una arrendadora de vehículos y maquinaria, la autopista Silao-San Miguel de Allende. "Con el fondo de pensiones estamos generando fondos de infraestructura en un modelo público y creamos una arrendadora de vehículos y de maquinaria para manufactura".

Además, otro de los proyectos que se pretende desarrollar es un tren interurbano que vaya de León a Celaya, pasando por Querétaro y que también pueda conectar a Guadalajara.

Otra herramienta que puede tomarse en cuenta para incrementar los ingresos propios es crear consejos, integrados por el sector privado y la autoridad, para que aprovechen el Impuesto Sobre Nómina. “En Guanajuato son más de 4,000 millones de pesos”.

Proyectos renovables

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, indicó que como estados tienen que contemplar las políticas y proyectos de sustentabilidad para tener recursos propios y dejar de depender de la Federación, como la generación de energías renovables y electromovilidad.

Refirió que todos los gobiernos estatales y municipales tienen que centrarse en una discusión para que se declare que toda la energía arriba del suelo mexicano sea declarada como ente subnacional.

“México merece un gran debate, la Constitución federal señala que todo lo que esté abajo del suelo es de la Nación, pero no dice que lo que está arriba. Lo que no es federal es estatal, la energía del aire, la energía del sol, inclusive y pongo entre comillas, el agua en fuentes que no son subterráneas no son federales, pero falta que los estados nos echemos ese round en la corte”, agregó.

Al igual que Guanajuato, Samuel García manifestó que ha desarrollado instrumentos financieros para invertir en proyectos de infraestructura redituables. “Decidimos implementar obras en el Plan Nuevo León, que obedece a la movilidad de la población, con 100,000 millones de pesos (…) El plan es hacer en Nuevo León en 5 años, más de lo que se hizo en 30 años. Este año sentamos bases para que los siguientes cinco inicien las licitaciones”.

Expuso que con los recursos se espera incrementar la capacidad del transporte público, como duplicar las líneas del Metro (de tres a seis), la construcción de tres carreteras en la periferia de Monterrey, donde destaca La Gloria-Colombia, con 4,000 millones de pesos.

Apuesta energética

Vila Dosal refirió que para poder suplir también la falta de más recursos federales están generando proyectos de inversión privada, sobre todo, orientados a los rubros energéticos y de movilidad.

Por ejemplo, se están construyendo dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado, una en Mérida, con una inversión de 454 millones de dólares, y otra en Valladolid con 762 millones. Ambas están programadas para terminarse en el 2024 y la entidad tendrá una viabilidad de energía eléctrica para los próximos 25 o 30 años.

A la par, se tiene el proyecto con la CFE y TransCanada para que llegue el gas natural al estado, con una inversión de 4,500 millones de dólares para llevar un ducto de Coatzacoalcos a Seybaplaya en Campeche y de ahí a Mayakan, Yucatán.

Yucatán también adquirió 600 autobuses eléctricos híbridos y arrancó el proyecto ie-Tram para tener la primera línea eléctrica de autobuses sustentables del sur-sureste.

Crisis futura

El gobernador de Guanajuato indicó que los estados tienen que buscar nuevas formas de generación de ingresos propios porque queda poco tiempo a las economías petrolizadas.

Vamos a sufrir las finanzas de los estados, van a dejar de llegar participaciones, porque mucho de nuestros presupuestos se componen en un gran porcentaje de lo que generamos del petróleo y de lo que paga Pemex de impuestos. Los próximos gobiernos en seis, 12, 18 años van a tener una crisis financiera”, añadió.

