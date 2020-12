Como acción complementaria del paquete económico de apoyos que se presentó el martes 23 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México le va a pedir a los caseros del Centro Histórico que generen facilidades en el pago de las rentas de los locales.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que mandará cartas personalizadas e iniciará un diálogo con los dueños de los inmuebles de esta zona de la capital, el objetivo es que los comerciantes tengan facilidades para pagar las rentas de los locales y así sus finanzas no se vean tan impactadas mientras dura el color rojo del semáforo epidemiológico.

“Voy a enviar una carta personalizada a muchos de los empresarios que rentan locales en el Centro Histórico, que pues han seguido cobrando sus rentas todo el año y eso genera un peso especial”, reiteró.

La mandataria descartó que esta medida vaya a ser obligatoria o que se busque aplicar una ley, “es un asunto voluntario obviamente, no lo estamos haciendo por ley ni nada sino pedirles que tengan facilidades para el pago de renta de los comerciantes”.

“Es un llamado a todas las personas que rentan tanto espacios de domicilios y particularmente para que den facilidades para el pago de las rentas durante el próximo año y que no represente una carga a los micro, pequeños e incluso medianos comercios”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo también aclaró que por lo pronto no se va a dejar de cobrar el Impuesto Sobre Nómina para el resto de la capital; este beneficio por ahora solamente es para los comercios del Centro Histórico.

Sí se pueden comprar juguetes

La jefa de Gobierno aseguró que no hay restricciones para la venta de juguetes en los supermercados de la urbe; la aclaración la dio luego de que este martes varias cadenas de supermercados informaron que no estaba permitida su comercialización.

“Sí está permitido (...) No fue responsabilidad en particular de nadie sino una mala interpretación, entonces, no, no está restringido”, recalcó.