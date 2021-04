Querétaro, Qro. La primera semana del periodo vacacional en curso generó una derrama económica de 250 millones de pesos al sector comercio, representando un avance de 59.5% en relación con los 420 millones programados por ambas semanas, de acuerdo con registros de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), delegación Querétaro.

Durante la Semana Santa las ventas de los comercios repuntaron hasta 100% en comparación con el resto del año, principalmente frente a las ventas de fines de semana, expuso el presidente de Canaco Querétaro, Fabián Camacho Arredondo.

“Lo que tenemos reportado en esta primera semana de vacaciones es un resultado favorable, donde la derrama económica en materia de ventas prácticamente se incrementó 100% en comparación con los fines de semana de este año. Responde a un ejercicio de consumo que se dio en centros de visita, en Centro Histórico, plazas comerciales y en algunos lugares turísticos de la entidad”, apuntó.

Para esta segunda semana de vacaciones, dijo, se pronostica seguir sumando ingresos hasta llegar a la meta de 420 millones de pesos que programó la cámara.

“Avanzar hacia los 420 millones de pesos, confiamos en que en esta semana de pascua se termine por complementar esta derrama, llevamos 250 millones”, dijo.

La delegación de Canaco proyectó que por el periodo del 29 de marzo al 12 de abril se capte una derrama económica de 420 millones de pesos, cifra que significa 52.5% de los cerca de 800 millones que se recibían previo a la contingencia sanitaria.

Camacho Arredondo reconoció a los comerciantes y consumidores que han actuado conforme a los lineamientos sanitarios, portando constantemente el cubrebocas y actuando con apego a los protocolos.

Ante la instalación de artesanos y comerciantes ambulantes en el Centro Histórico del estado, el presidente de Canaco Querétaro expuso que el reto lo tienen las autoridades estatales para garantizar que los comerciantes puedan cumplir con las obligaciones de la formalidad.

Los comerciantes, refirió, están reconociendo alternativas para sobrevivir a la crisis económica, por lo que la cámara no hace un señalamiento punitivo hacia ellos.

“Como cámara no estamos en contra de los artesanos, ellos no son el problema, el desafío que se tiene es puntual el comercio organizado que está en el Centro Histórico, y artesanas y artesanos que reconocen alternativas para sobrevivir en estos momentos de crisis. Hacemos no un señalamiento punitivo sino más bien un llamado a la autoridad para que reconozca las mejores salidas para poder dar solvencia a este problema. El gran desafío es cómo garantizar que cumplamos con las obligaciones que tenemos que cumplir”, acotó.

Cumplimiento de NOM-035

En relación con los retos que vive el comercio local, la cámara instó a sus asociados a cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, para prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Con este propósito anunció el nuevo servicio que ofertará la cámara para asesorar a los comercios en su implementación.

El integrante de la cámara y coordinador del nuevo servicio, Raúl Díaz de León Hauser, expuso que el incumplimiento de la norma podría generar multas por hasta 400,000 pesos, aunado a que la norma debió comenzar a aplicarse desde el año 2019 y terminar en el 2020.

Tras el lanzamiento de este servicio, se prevé sumar en un primer ejercicio a 30 comercios para que hagan el proceso de implementación durante este mes.

