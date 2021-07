Monterrey, NL. El secretario de Finanzas y tesorero general del estado, Carlos Garza Ibarra, informó que a pesar de las presiones del gasto que han enfrentado durante el sexenio, como la pandemia de Covid-19 y la crisis económica del año pasado, se espera que para el 2022 disminuya el déficit en 81% con respecto al 2015, cuando alcanzó -6,083 millones, para cerrar el próximo año en -1,186 millones de pesos.

Explicó que en el 2016 el balance operativo no alcanzaba para pagar los intereses de la deuda. En el 2019 lograron pagar los intereses, en febrero del 2020 creyeron que podrían pagar intereses y tener algo de inversión productiva, pero se tuvo que enfrentar la crisis sanitaria que generó un desbalance entre los gastos y los ingresos de -1,242 millones de pesos al cierre del año pasado.

“Vamos a entregar (al próximo gobierno estatal) un balance mucho mejor; si lo vemos en términos del 2022 podemos decir que está disminuyendo en más de 81% el déficit con respecto al 2015”, aseguró el funcionario en una conferencia virtual con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León.

El año pasado, dijo, aumentó el déficit por la pandemia a -5,057 millones de pesos y este año se proyecta un cierre de -3,797 porque las elecciones presionaron al gasto; para el 2020 proyectaron más de 400 millones y para el 2021 “había que proyectar 1,200 millones de pesos, lo que implicaba 800 millones más de un año a otro”, explicó el tesorero.

Sin embargo, la dependencia estatal ha estado trabajando desde hace dos años con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recibir el bono cupón cero por 3,332 millones de pesos, más Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) por 465 millones.

El ejercicio del 2021 "va a terminar poco abajo de 4,000 millones de pesos, si conseguimos algo que estamos trabajando con Hacienda desde hace dos años. Es un activo que tiene el estado que es el bono cupón cero por 3,332 millones, más las Adefas”, indicó el funcionario.

Por otra parte, explicó que los ingresos de libre disposición podrían aumentar de 48,632 millones de pesos (programados en la Ley de Ingresos para el 2021) a 53,802 millones este año, al incluir el incremento por efecto de población de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al primer trimestre del 2021.

Permanencia en el cargo

“Sin duda ha habido pláticas con el gobernador electo, le hemos pasado toda la información, creo que es bastante bueno tener comunicación sobre el tema financiero. Sigue habiendo retos, el problema de un cambio de gobierno en el mes de octubre es que la parte fiscal no termina allí, son los meses más complejos, tienes que pagar el bono a maestros, aguinaldos, la negociación del presupuesto local y federal, son múltiples temas, que se tienen que revisar", expuso.

Sobre la posibilidad de que continúe como titular de la Secretaría de Finanzas en el próximo sexenio, indicó que “evidentemente sí se puede dar esta posibilidad, yo encantado. Mi intención, independientemente de la decisión que tome el gobernador electo es que no batalle, nosotros batallamos mucho más, aquí no va a haber nada escondido, si alguien distinto a un servidor se sienta aquí no va a encontrar ninguna novedad”, puntualizó Garza Ibarra.

Al final del día, dijo, “la misión de todos es ver cómo podemos ayudar para que el gobierno tenga más mecanismos (para tener más ingresos) y que no se pague sólo lo básico, aunque destacó que no es un creyente de un gobierno obeso, pero sí tiene que funcionar bien en lo básico”.

