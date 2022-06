Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dijo que siempre que hay alguna catástrofe en otras entidades de la República, Nuevo León ha sido solidario y es la entidad que más aporta, sin embargo, ahora que está en crisis, las demás entidades no levantan la mano para enviar apoyo.

Durante su gira por General Terán y Montemorelos, el mandatario expresó: “ahorita que estamos en crisis no mandan una 'chingada despensa', no levanta la mano nadie y les digo algo: no los ocupamos porque aquí si sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo”.

Destacó que cuando han ocurrido temblores en Ciudad de México, o huracanes en la costa de Guerrero o en Chiapas, “Nuevo León es el primero en juntar lana y pipas y mandar ayuda (…) nos dicen codos, y somos los que más ponemos y siempre estamos al pie del cañón”.

Por otra parte, durante su gira por General Terán, el gobernador firmó un convenio de colaboración con usuarios de tomas de riego del Río Pilón, los cuales ceden al estado el 40% de sus derechos de riego por dos meses, esto permitirá incrementar 1,000 litros de agua diarios para la Zona Metropolitana.

“El hecho de que General Terán nos ayude unos meses o al menos ponga el pecho y diga cuentas con nosotros gobernador dos meses, yo quedo en prenda seis años. Es el mejor ejemplo que le podemos poner a un país dividido y polarizado”.

Buscar soluciones juntos

La presidenta de la mesa directiva del Senado y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó un video en su cuenta de Twitter que muestra "la realidad que vivimos los agricultores en la zona citrícola de #NuevoLeón. Nuestros pozos están #SECOS y nuestros árboles a punto de morir. Ni vendemos el agua a empresas ni usamos millones de litros. No se dejen engañar por #FakeNews".

“Desde hace generaciones mi familia se dedica a la agricultura. Sabemos el valor del agua y no abusamos de ella, al contrario, la cuidamos y más en el Norte en donde históricamente ha escaseado. Las concesiones desde hace décadas están registradas, transparentadas y en regla”.

“Hoy tampoco tenemos agua, los árboles, tanto los plantados en la zona, como los endémicos, algunos de ellos centenarios, así como los animales de la vida silvestre están en peligro. Tenemos que buscar soluciones juntos”, enfatizó la exministra.

Argumentó que la prioridad debe ser que todos tengan agua en sus casas, sin embargo, la solución no es desertificando la zona citrícola y dañarla más de lo que está con el cambio climático, pues esto anularía toda forma de vida vegetal, animal y del cambio.

Y propuso que ante el cambio climático se deben explorar otras alternativas como desalinizar el agua de los mares.

kg