Guadalajara, Jal. Aunque no es el segundo mercado más importante para el tequila —meta que en el 2013 se proyectó alcanzar en un lustro—, las exportaciones de la bebida mexicana a China alcanzaron este año niveles “históricos”.

De acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Tequila, en el 2017 se enviaron a la nación asiática 681,959 litros de tequila, y hasta el mes de noviembre del 2018 se alcanzaron los 814,583 litros.

Desde el 2006, el tequila cuenta con la marca de certificación tanto en caracteres chinos como en castellano en el gigante asiático, y en el 2014 obtuvo el reconocimiento como Denominación de Origen.

No obstante que la bebida nacional tiene presencia en China desde hace décadas, no había conseguido un crecimiento significativo en ese país debido a que enfrentaba barreras no arancelarias como el contenido de metanol, la presencia de ftalatos (un compuesto que está presente en los plásticos) y el color caramelo.

Una vez que la industria logró homologar los niveles de metanol permitidos tanto en la norma mexicana como en la china, y eliminar los ftalatos de la bebida, la última barrera no arancelaria que permanece es la adición de color caramelo.

Modificación a norma

Para ello, el 7 de septiembre de este año el sector tequilero entregó a la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China una solicitud de modificación de la norma sanitaria china GB 2760, a fin de que se permita el empleo del caramelo como aditivo en el tequila.

Dicho expediente se encuentra en etapa de revisión y evaluación y, en caso de que el gobierno chino lo considere necesario, podría someterlo a consulta entre los interesados.

En caso de ser aprobada, la modificación a la norma se publicaría en septiembre del 2019, con lo cual la industria tequilera espera que las exportaciones al gigante asiático aumenten considerablemente.

Por ahora, hay 18 empresas con un total de 33 marcas que tienen presencia en China, que se ubica en el lugar 20 entre los países a los que México exporta tequila.

En el 2013, año en que el gobierno chino eliminó barreras no arancelarias a la primera Denominación de Origen mexicana, empresarios y autoridades pronosticaron que en cinco años China sería el segundo mayor consumidor de tequila sólo después de Estados Unidos, con un consumo de 10 millones de litros.