El titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Edgar Amador Zamora, refirió que el recorte presupuestal federal fue muy severo para la capital, sobre todo en áreas peculiares como en los recursos para las líneas 9 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (que pasó de 770 a 500 millones de pesos), por lo que será necesario recurrir a fuentes locales o a créditos, para poder compensar esos recursos.

También se recortó, dijo a El Economista, a los fondos de Capitalidad, que pasaron de 4,000 millones de pesos en el 2016 a 2,450 millones para este año, y al Metropolitano, que sólo recibirá para este ejercicio 600 millones.

Los recortes fueron resultados de la negociación presupuestal federal. Una buena parte del Fondo Metropolitano se usaba para la disposición final de los residuos sólidos de la ciudad, ahora ya no vamos a tener ni siquiera para eso, los recursos para el agua fueron muy severos .

Sin embargo, dijo que el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), por un monto de 204,017 millones de pesos, refleja el acuerdo entre el gobierno y la ciudad de que es un nivel adecuado dadas las circunstancias, ya que si se pone un número demasiado elevado y éste no se cumple, no podrían llegar a cubrir los egresos y tendrían que realizar recortes.

Estos recortes, manifestó, serían aplicados sobre gasto corriente y gasto de inversión, pero esperemos no llegar a esa situación, creo que el presupuesto que tenemos puede ser atendible, los riesgos claramente son en donde no se pudieran cumplir las metas y vamos a tratar de que eso no ocurra .

De los recursos federales, no recurrentes son, por ejemplo, para el tren a Toluca, que el año pasado obtuvo la Ciudad de México, aunque este año se desconoce cuál será el monto final; también recursos que las delegaciones consiguen se incorporan al presupuesto, pero no pueden ser distribuidos ya que van etiquetados para las demarcaciones que lo consiguen, es decir, 70% de esos recursos tiene ya un fin específico y no puede ser distribuido en un presupuesto.

El nivel de los 204,017 millones es adecuado. El presupuesto nunca es suficiente, por supuesto que nos gustaría tener más recursos para terminar la Línea 12, la Línea 9, todos los planes de inversión que necesita el sistema de aguas, pero es lo que tenemos .

El funcionario refirió que hasta el momento la secretaría prevé que se va poder alcanzar ese presupuesto, ya que éste contempla más de 20,000 millones de pesos en inversión pública.

Es un presupuesto muy importante en este sentido, en caso de que hubiera necesidad de hacer ajustes tendríamos que tocar el gasto corriente, algún gasto operativo que no afecte los servicios de la población, en este momento pensamos que el presupuesto puede ser cumplido, pero siempre hay que estar preparados .

Dependencias

La Oficialía Mayor fue la dependencia que presentó el mayor crecimiento real, de 12.9%, respecto al presupuesto otorgado en el 2016: pasó de 1,135.8 millones a 1,320.8 millones de pesos.

Edgar Amador Zamora señaló que esta dependencia consolida muchas operaciones laborales, incluyendo, por ejemplo, que una buena parte del ISR que paga el gobierno se concentra en esta dependencia, así como las cajas de previsión de la policía bancaria y los trabajadores.

Caso contrario: la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo fue la dependencia que mostró la mayor caída anual real, de 6.6 por ciento.

Al respecto, el secretario destacó que varios programas federales que traía la dependencia fueron disminuidos y no se pudieron meter porque la Ley de Disciplina Financiera es muy específica y solamente permite incluir a aquellas partidas que quedaron establecidas en el proyecto de presupuesto federal, que, aunque estén aprobadas, no se pudieron meter.

El presupuesto otorgado a los 12 órganos desconcentrados registró un incremento real de 0.7%, al recibir un total de 16,698.6 millones de pesos para el ejercicio fiscal de este año.

De éstos, el mayor recorte lo presentó Proyecto Metro (4.0%), mientras el mayor aumento, la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal (Cetram): 360.2 por ciento.

El titular de la Secretaría de Finanzas refirió que el Proyecto Metro se está pasando a la Secretaría de Obras para continuar con la construcción de la extensión de la Línea 12 del Metro.

Sobre Cetram, informó que en ese órgano se tiene un rezago muy importante, ya que la ciudad cuenta con alrededor de 53 centros de transferencia que se están modernizando con la ayuda de inversión pública; sin embargo, los otros 40 o más están en un estado de rezago muy importante.

Delegaciones

Respecto a la carta que los jefes delegacionales de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco enviaron al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para informar que emprenderán acciones jurídicas para impugnar el presupuesto de este año asignado a las demarcaciones territoriales, aprobado por la Asamblea Legislativa, en la que acusan que los recursos extras que asignaron los legisladores a las 16 delegaciones fueron producto de negociaciones con miras electorales en un proceso desaseado, el secretario manifestó que el gobierno respeta absolutamente las decisiones que tome el órgano legislativo.

Para nosotros, dijo, el presupuesto aprobado tiene categoría de ley que se tiene que observar y cumplir, y las decisiones que toma la Asamblea son además de soberanas, exigibles.

Señala ALDF sobre paralización del campo

Luego de que el gobierno federal redujera en 80% el presupuesto para el campo, el diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Luis Alberto Chávez García, advirtió que la actividad de los trabajadores en este sector, que genera miles de empleos a familias enteras, amenaza con paralizarse e incluso extinguirse.

Refirió que en la Ciudad de México sólo se aumentó 16 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades para este 2017, quedando en 234 millones de pesos.

Sostuvo que, de no proteger este sector, se podría asegurar la paralización de la capital del país, por no ser costeable el campo, ya que los insumos incluso duplicaron su costo.

Tan sólo para dar una idea de la indefensión en que se encuentra este sector, basta señalar que un bote de semilla de espinaca costaba 7,600 pesos, pero el precio se elevó hasta los 15,000 pesos. La tonelada de abono de gallinaza, que oscilaba en los 1,000 pesos, se fue a 1,900 .

El diputado perredista recordó que la Megalópolis cuenta con un territorio que comprende el suelo de conservación, donde se realizan actividades económicas del sector primario: agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales.

Es decir, estas actividades podrían sufrir una debacle irreversible que las autoridades federales y locales no han dimensionado, lo cual se refleja en la falta de apoyo a este sector .

Explicó que el Anuario Estadístico y Geográfico 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que en la Ciudad de México 25,794 habitantes se dedican a actividades primarias, lo que significa que un promedio de 25,000 personas generan la sustentabilidad para los habitantes de esta ciudad, sin que nadie reconozca ni apoye su labor.

Y es que el denominado Cinturón Verde, agregó, pasa por las delegaciones de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, es decir, 59% del territorio total de la capital.

ilse.becerril@eleconomista.mx